Гайтана одарила всех хомячками (ФОТОфакт)

Программа посвящена актуальной для украинских семей проблеме – дефициту качественного и полноценного общения между родителями и детьми. Специально для программы в августе этого года Гайтана написала песню «Тепло слов», в которой воплотила свои собственные детские переживания и мечты. В записи песни и съемках видеоклипа «Тепло слов» участвовали дети. Их искренние эмоции и непосредственность также вдохновили Гайтану на создание целого альбома детских песен. {1} Альбом состоит из тематических песен, каждая из которых рассказывает о разных моментах в жизни ребят. Среди них есть мелодичные колыбельные, веселые и зажигательные песни о лете и каникулах, радостные песенки про Новый год, день рождения и другие праздники. {2} Презентация пластинки состоится через неделю и обещает стать ярким событием для всех украинских детей и их родителей. На концерте-презентации Гайтана подарит новый альбом детям из домов-интернатов со всей Украины. «Когда я была маленькой, я слушала много детских песен, а сейчас почти никто не пишет для малышей. Старые же «классические» детские песенки стали «неблизкими» современным ребятишкам. Поэтому я почувствовала необходимость написать альбом с песнями для детей», - говорит Гайтана. {3} Певица раскрыла секреты создания композиций и названий некоторых из них. Песня под названием «Джой» появилась, когда Гайтана подарила детям своей подруги щенка. Детвора была просто в восторге, и щенка назвали Джой, что значит «удовольствие». В композиции «Каникулы» речь идет о приключениях детей на отдыхе. Певица планирует включить в свой новый альбом уже известные песни «Дети света» и «Тепло слов». {4} «Нельзя просто «придумать» песню – слова должны родиться в сердце! Мы много общались с детками, пели вместе и просто веселились. Все мои положительные эмоции от общения с детьми можно будет почувствовать в этом детском альбоме», - рассказывает исполнительница. {5} Над записью песен вместе с Гайтаной работала целая команда маленьких певцов и певиц, среди них и участники детского «Евровидения». Всем ребятишкам Гайтана с благодарностью за сотрудничество подарила по маленькому хомячку. {6} Новый диск должен стать современным аналогом сборников песен, которые все мы так любили в детстве. Напомним, что у Гайтаны уже есть успешный опыт создания песен, от которых детская аудитория просто в восторге: песня «Бажання», где звучит детский вокал, стала популярной именно среди маленьких поклонников певицы.