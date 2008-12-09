SMS-ки объявили друг другу холодную войну! (Скандальные подробности)

Сегодня гостями утреннего развлекательного шоу «Guten Morgen» стали участницы этой популярной группы, но явились они в студию музыкального телеканала М1 не в полном составе. Ведущие не досчитались одной из SMS-ок – Тани. Какова же причина ее отсутствия? Здесь существует целая предыстория… Оказывается, с появлением новой участницы – звезды журнала «Playboy» Ирины Ольховской – в группе началась самая настоящая холодная война. Но продюсер Семен Горов даже не подозревал о назревающем конфликте! Все дело в том, что при нем девушки ведут себя хорошо и смирно. Но стоит им остаться наедине между собой, как тут же, моментально начинаются всяческие ссоры и мелкие внутренние конфликты. Ссорятся они за то, кто какой куплет будет петь, кому какой сценический наряд достанется и т.д. Узнав об этом, Семен Горов подумал, что девушки вполне взрослые и самостоятельные, поэтому разберутся со своими спорами сами. Но не тут-то было! Когда Таня не заявилась на студию М1, в этом поступке чувствовался откровенный протест. Чтобы разведать ситуацию на фронте, директор группы позвонил Татьяне, и разузнал, какова же истинная причина ее отсутствия. Ее ответ был лаконичным и понятным: «В группе не может быть двух блондинок!». Что же происходит внутри коллектива и удастся ли разрешиться конфликту мирно, чего ждать от непредсказуемых SMS-ок, пока неизвестно. Но атмосфера уже накаляется…