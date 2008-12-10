Пополнение в семье Ирины Понаровской

Об этой семейной трагедии писали и говорили уже не один раз, но теперь сама Антоника готова поставить в этой истории точку. Четыре месяца назад она сама стала мамой и теперь вместе с двумя пришедшими на помощь подружками воспитывает сына Федора. Звездная бывшая мама вряд ли знает о пополнении. С Антоникой она не общается уже не первый год и даже слышать ничего не хочет о девушке. Сейчас 26-летняя приемная дочь певицы пытается совместить работу с воспитанием ребенка. Утомительный труд в стрип-клубе девушка оставила, узнав о беременности. Сейчас она работает в салоне красоты, йоги, аюрведы и массажа, где считается специалистом по чайным церемониям в восточном стиле и массажу, пишет "Московский комсомолец". Помогающие Антонике приглядывать за сыном девушки трудятся там же. К счастью, у всех разные смены, так что подруги по очереди нянчатся с малышом Федором. "Федор вырастет и будет гордиться, что его воспитывали такие разные женщины! — улыбается молодая мама. — Я очень благодарна девочкам, что сейчас они рядом. Увы, я не могу позволить себе сидеть дома и заниматься только ребенком. Няни нынче дороги, а родных, с которыми можно было бы оставить Федю, нет. Не знаю, как бы я справилась, если б не мои друзья". Отец мальчика, узнав об интересном положении Антоники, исчез из ее жизни. "Признаюсь, еще пару месяцев назад были у меня всякие нехорошие мысли… После родов толком не оправилась, девчонки ко мне еще не переехали — как жить дальше?.. И я грешным делом подумала: а не отдать ли Федора в какую-нибудь приличную семью? - вспоминает молодая мама. - Может, ему там будет лучше? Вон сейчас столько товаров для детей, игрушек разных, развивающих игр… Так хочется, чтобы у моего сына было все самое лучшее. Возьмут какие-нибудь приличные бездетные люди, мальчик-то у меня хорошенький. И будет у него счастливое сытое детство… Но потом как током ударило: нет, ни за что! Разве мне принесло счастье то, что моя биологическая мать подкинула меня в такую богатую и знаменитую семью? Если Бог дает тебе ребенка, то он дает и возможность его вырастить. Я не желаю Федору такой судьбы, как у меня..." В жизни самой Антоники случилось три мамы: биологическая мама Марина Кормышева, приемная Ирина Понаровская и удочерившая девочку из детдома в Челябинске Валентина Федоровна. Пять лет назад ее не стало. "Видно, не судьба мне иметь материнскую любовь, — говорит теперь Антоника, — все три мои мамы — настоящая и две приемные — меня оставили. С одной только разницей, что две сами отвернулись, а одну, самую любящую, забрал Бог. Я давно простила и Понаровскую, и свою родную мать Марину… Благодаря усилиям журналистов не так давно я встретилась со своим родным отцом Доменгужем Жозе. Мы хорошо пообщались, но у отца своя жизнь, работа, большая семья, жена и много детей — и все это в далекой Анголе… Зато есть люди, которым я по-настоящему благодарна. Кроме моих московских друзей это еще и мои челябинские приемные родители. Если оглянуться назад, именно они оказались самыми близкими, самыми важными и самыми значимыми людьми в моей жизни. Бабушка Валентина Федоровна (я называла ее так, потому что по возрасту она мне больше в бабушки годилась) и дедушка Борис Александрович — это люди, которые все-таки подарили мне кусок счастливого домашнего детства. И вспоминая то время, семейный уют, я обещаю себе: мой сын Федор обязательно будет счастлив! И только со мною рядом".