Леонид Агутин выпустил сборник стихов «Записная книжка 69»

10 декабря 2008, 11:26

Известный музыкант Леонид Агутин решил попробовать себя в новом амплуа и выпустил первый сборник своих стихов "Записная книжка 69".

"Я записывал стихи на чем ни попадя - на бумажках, обрывках. А издать их меня уговорили друзья. Вообще-то мне до сих пор неловко, потому что я не называю себя поэтом. Но ловлю себя на мысли, что мне очень приятно подписывать свою первую книжку. До сих пор я подписывал только диски", - рассказал в интервью РИА Новости Леонид Агутин. По словам автора, в сборник вошли стихи, сочиненные за последние 10 лет, то есть - в возрасте с 30 до 40 лет. Агутин отметил, что для книги он отобрал 69 самых лаконичных произведений, так как вообще является сторонником малых форм и краткости. "Поэтому я занимаюсь песенным жанром. Мне нравится, что в три минуты песни можно уместить столько эмоций, проследить целую жизнь, и нравится, чтобы в четырех строках стихотворения была картинка, настроение. Очень приятно, когда удается все это передать", - подчеркнул Агутин. Помимо лаконичности, как рассказал Агутин, при отборе стихов для книги он руководствовался и другим принципом - чтобы в них было передано несколько настроений и ипостасей его жизни. "В книге есть лирика - это то, как я искренно чувствую любовь, философский взгляд на жизнь и хулиганский, который мне тоже присущ", - сказал автор. Он также признался, что в его записных книжках есть еще 20 хулиганских стихов, которые просто нельзя публиковать. На вопрос, что обозначает цифра "69" в названии сборника, Агутин ответил, что это и символ его зодиакального знака Рака, и "просто красивое число". "К тому же получилось совпадение, а я вообще очень люблю совпадения - изначально я отобрал 70 стихов, но одно мне не совсем нравилось, поэтому, в конце концов, решил его выкинуть. Так что 69 произведений осталось само собой, потом уже я начал это число как-то для себя оправдывать", - признался музыкант. Еще одно совпадение, по словам Агутина, это белый кот, изображение которого присутствует практически на каждой странице книги. "У нас на студии есть такой живой талисман - белый кот по имени Котя. Не зная о нем, художник Борис Бергер, который оформлял издание, везде использовал изображение некоего белого кота", - рассказал собеседник агентства. Книга проиллюстрирована фотографиями Агутина, его жены Анжелики Варум, тематическими фотоколлажами, некоторые стихи дополняют созвучные им по настроению и мыслям автора снимки известных людей, его друзей и знакомых. Агутин отметил, что он очень доволен оформлением книги. "Даже теплая, пастэльная цветовая гамма, в которой она выполнена, мне близка - у меня и в квартире все в таких тонах. А фотографии знаменитостей - не позерство, просто это действительно знаковые для меня люди. У Бори Бергера была задача изобразить рядом с моими коротенькими стихотворениями целый мир, и, мне кажется, ему это удалось - получился не просто сборник стихов, а некий арт-проект", - добавил он. По словам Агутина, он не рассчитывает на то, что книгу скупят фанаты его музыкального творчества. Своего читателя он представляет себе так: "Какой-то человек возьмет эту книгу с полки в магазине и, прочитав какую-то строчку, почувствует совпадение мысли или настроения, а потом, может быть, захочет посмотреть, а что же в ней еще написано". При этом Агутин подчеркнул, что его стихи - это не некие зарифмованные откровения - "во многих из них, плюс к откровениям, есть вполне хорошо сделанная работа, мне за эту книгу не стыдно, ее вполне можно поставить на полку". Книга вышла в издательстве АСТ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять