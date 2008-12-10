Леонид Агутин выпустил сборник стихов «Записная книжка 69»

"Я записывал стихи на чем ни попадя - на бумажках, обрывках. А издать их меня уговорили друзья. Вообще-то мне до сих пор неловко, потому что я не называю себя поэтом. Но ловлю себя на мысли, что мне очень приятно подписывать свою первую книжку. До сих пор я подписывал только диски", - рассказал в интервью РИА Новости Леонид Агутин. По словам автора, в сборник вошли стихи, сочиненные за последние 10 лет, то есть - в возрасте с 30 до 40 лет. Агутин отметил, что для книги он отобрал 69 самых лаконичных произведений, так как вообще является сторонником малых форм и краткости. "Поэтому я занимаюсь песенным жанром. Мне нравится, что в три минуты песни можно уместить столько эмоций, проследить целую жизнь, и нравится, чтобы в четырех строках стихотворения была картинка, настроение. Очень приятно, когда удается все это передать", - подчеркнул Агутин. Помимо лаконичности, как рассказал Агутин, при отборе стихов для книги он руководствовался и другим принципом - чтобы в них было передано несколько настроений и ипостасей его жизни. "В книге есть лирика - это то, как я искренно чувствую любовь, философский взгляд на жизнь и хулиганский, который мне тоже присущ", - сказал автор. Он также признался, что в его записных книжках есть еще 20 хулиганских стихов, которые просто нельзя публиковать. На вопрос, что обозначает цифра "69" в названии сборника, Агутин ответил, что это и символ его зодиакального знака Рака, и "просто красивое число". "К тому же получилось совпадение, а я вообще очень люблю совпадения - изначально я отобрал 70 стихов, но одно мне не совсем нравилось, поэтому, в конце концов, решил его выкинуть. Так что 69 произведений осталось само собой, потом уже я начал это число как-то для себя оправдывать", - признался музыкант. Еще одно совпадение, по словам Агутина, это белый кот, изображение которого присутствует практически на каждой странице книги. "У нас на студии есть такой живой талисман - белый кот по имени Котя. Не зная о нем, художник Борис Бергер, который оформлял издание, везде использовал изображение некоего белого кота", - рассказал собеседник агентства. Книга проиллюстрирована фотографиями Агутина, его жены Анжелики Варум, тематическими фотоколлажами, некоторые стихи дополняют созвучные им по настроению и мыслям автора снимки известных людей, его друзей и знакомых. Агутин отметил, что он очень доволен оформлением книги. "Даже теплая, пастэльная цветовая гамма, в которой она выполнена, мне близка - у меня и в квартире все в таких тонах. А фотографии знаменитостей - не позерство, просто это действительно знаковые для меня люди. У Бори Бергера была задача изобразить рядом с моими коротенькими стихотворениями целый мир, и, мне кажется, ему это удалось - получился не просто сборник стихов, а некий арт-проект", - добавил он. По словам Агутина, он не рассчитывает на то, что книгу скупят фанаты его музыкального творчества. Своего читателя он представляет себе так: "Какой-то человек возьмет эту книгу с полки в магазине и, прочитав какую-то строчку, почувствует совпадение мысли или настроения, а потом, может быть, захочет посмотреть, а что же в ней еще написано". При этом Агутин подчеркнул, что его стихи - это не некие зарифмованные откровения - "во многих из них, плюс к откровениям, есть вполне хорошо сделанная работа, мне за эту книгу не стыдно, ее вполне можно поставить на полку". Книга вышла в издательстве АСТ.