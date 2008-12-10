Потапа и Настю наградили «Золотым граммофоном» (ФОТОфакт)

Свой первый граммофон в этом году получил известный украинский дуэт «Потап и Настя Каменских» за песню «Почему», которая сумела продержаться в хит-параде «Русского радио» больше 20 недель, большинство из которых занимала верхние строчки. «У меня каждая песня содержит какую-то фабулу, законченную историю - говорит Потап. – Для меня важно, передать историю с завязкой и развязкой, чтобы слушатели могли прочувствовать это, пережить что-то свое, слушая ее». «Песня «Почему» очень грустная, про любовь, про искренние чувства, про переживания любящих людей, - говорит Настя. – Главный режиссер-постановщик «Золотого граммофона» увидел нас с Потапом в образах Пьера Безухова и Наташи Ростовой. Нам сшили потрясающие костюмы, стилизованные под наряды 19 века. У меня было красивое длинное розовое платье, у Потапа фиолетовый фрак, цилиндр, перчатки, трость – все как полагается. Мы были в восторге, когда надели эти костюмы. И номер был просто потрясающий. В начале я лежала на вращающейся конструкции, которую перемещали танцоры, одетые в черные фраки. Новые образы помогли нам по-новому передать эмоции песни». Потап и Настя благодарят всех своих поклонников за их поддержку и голоса, а также надеется, что это не последний граммофон для их творческого дуэта.