«Фабрикант» Марк Савин заменит Влада Яму

Но его выпускники продолжают упорно репетировать. Ведь 14 декабря им предстоит выступить на главных сцен страны - во Дворце «Украина» - вместе с музыкальным продюсером «Фабрики зірок-2» Натальей Могилевской. - Это будет органичное переплетение песен Натальи Могилевской и лучших номеров «Фабрики зірок-2», - поделился секретами будущего шоу Алан Бадоев. Два знаменитых режиссера-постановщика – Алан Бадоев и Елена Коляденко делали неповторимым каждый гала-концерт проекта Нового канала. Теперь они же сделают незабываемым вечер для зрителей, который придут в воскресенье во Дворец «Украина». Как признался Алан, создатели шоу собираются включить в концертную программу несколько новых концертных номеров. Например, Марк Савин выступит вместе с Натальей Могилевской в постановке «Джайв» (раньше в этом номере с певицей выступал Влад Яма, и «фабриканту» придется выучить достаточно сложные танцевальные движения). Дантес и Олейник впервые двоем исполнят песню «Оля» (во время проекта Владимир пел ее сольно). Группа «REAL-O» споет песню «Да, босс», которой членов жюри и зрителей во время «Фабрики зірок-2» сразила Регина. А Максим Барских, как рассказал Алан Бадоев, появится на сцене с новой постановкой песни «Аномалия». А еще исполнит наконец ту песню, которая, так и не прозвучав на «Фабрике зірок-2», стала причиной многих конфликтов. Выступление украинской звезды и ее «фабричных» воспитанников, запланированное на 19 часов, вызвало такой ажиотаж, что все билеты были раскуплены задолго до назначенной даты. Поэтому решено дать дополнительный концерт. Он тоже состоится 14 декабря, в воскресенье, но днем - в 16 часов. Часть билетов на этот праздник музыки Новый канал решил подарить ребятам одного из детских домов Киевской области.