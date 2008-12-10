«Quest Pistols» разделись…. (Эксклюзивные ФОТО)

Члены жюри, оценивающие работы молодых дизайнеров, сами авторы нарядов и зрители были шокированы, когда парни, сделав по подиуму несколько шагов, вдруг начали раздеваться. Солисты группы, с вызовом оглядывая публику, резкими движениями разрывали на себе куртки и брюки. - У меня сжималось сердце, когда я наблюдала за тем, как рвутся плоды моих трудов, - призналась потом одна из участниц программы - дизайнер Руслана Яковец. – Но, несмотря на это, считаю, что выход «Quest Pistols» был по-настоящему эффектным! Дебоширы На финальном показе музыканты представляли три образа. Костя - тему Востока. Никита вышел на подиум в наряде школьника. А Антон предстал в роли пирата, раскрывая тему «Круиз». - Нам непросто угодить, - заявили ребята, оценивая работу дизайнеров. – Нужно очень постараться, чтоб нам понравилась какая-то вещь. Но в целом показ удался, ведь мы отлично повеселились на подиуме! В процессе работы с «квестами» девушкам-дизайнерам пришлось основательно потрудиться. Каждая примерка стала для них испытанием: ребята капризничали, предлагали изменить то крой, то цвет нарядов. Не обошлось и без пикантных моментов. Одна из участниц программы едва не провалилась сквозь землю от смущения, когда во время примерки выяснилось, что Антон, для которого она создавала наряд,… не носит нижнего белья. - Я не могу по-другому, я всегда так хожу, - объяснял потом музыкант. Увидеть дефиле с участием группы «Quest Pistols» можно будет в субботу. Смотрите программу «ПроFashion» на Новом канале 13 декабря в 10.55.