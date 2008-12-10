Верка Сердючка попала под российскую цензуру

По итогам золотой двадцатки «Кушнир Продакшн» дива стала «Цензурой года». Эта двадцатка создана усилиями сорока сотрудников специализированных музыкально-информационных агентств. По мнению многих уважаемых экспертов, Вера считается «запретной» исполнительницей, зато других украинских звёзд – группу «Бумбокс» и их последнее студийное творение назвали альбомом года. Диск под названием «Бумбокс III» заслуженно стал лучшей пластинкой. В двадцатке, кроме вышеуказанных исполнителей, больше не оказалось никого из Украины. На своём творческом пути Верке пришлось немало натерпеться, на церемонии вручения «Золотого граммофона» Сердючки также не было, европейскую звезду элементарно не пригласили, объясняя это тем, что слушатели «Русского радио» не поддержали её своими голосами. Руководство радиостанции посчитало, что она не достаточно популярна, чтобы присутствовать на торжественной церемонии вручения. Интересно, какие ещё неприятные запреты ожидают нашу украинскую Верку Сердючку, аналогов которой нет во всём мире… Золотая двадцатка «Кушнир Продакшн» Песня года - Россия на Евро-2008 по футболу Группа года – «Гражданская оборона» Альбом года - «Бумбокс III» Концерт года - Лори Андерсон в ММДМ Аншлаг года – «Ранетки» в Лужниках Клип года – «Бодрячком» (рэпер Сява) Интервью года – Валерия Гай Германика в «Большом городе» Фильм года - «Полная история моих сексуальных неудач» (реж. Крис Уэйтт) Журналист года - Сергей Соседов Икона года – Барак Обама Цензура года – Верка Сердючка Открытие года – Dsh-Dsh (Москва-Новосибирск) Кетфайтинг года – Катя Гордон vs. Ксения Собчак на «Маяке» Бум года – vkontakte.ru Брак года – большой андронный коллайдер PR года - iPhone Вечеринка года – «Белая стрекоза любви» в клубе «Солянка» Фантом года – Кэти Перри на MTV RMA 2008 Десерт года – галстук Саакашвили Концертная площадка года – Барвиха Luxury Village