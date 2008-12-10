Потап рассказал как он разбогател

Украинских солдат порадовали живым звуком и любимыми песнями из альбома «Мы богаче». Прозвучали такие песни: «Я помню» «Наташа», «Руки вверх». Зал пел каждую песню вместе с артистами, поддерживал их бурными аплодисментами, а песню «Руки вверх» солдаты пели стоя. Одному счастливчику даже досталась бейсболка от UGO. Поддержать боевой дух военнослужащих пришли друзья Ugo и Дяди Вади - Semiramida, Влад Цветаев, группы «XS», «Крем`L» и «Гоголь Моголь». Потап не приехал, он получал «Золотой граммофон» в Москве и зарабатывал на новые клипы. Но зато рэпер передал поздравления всем военнослужащим Украины и привет коллегам по цеху. «Мы богаче, потому что кроме денег и бесконечных понтов, есть вещи, гораздо важнее и дороже. Дороже сердцу, дороже душе. Мы говорим о семье, о друзьях, о любви. Мы поем о разном. О чем могут рассказать взрослые мужчины? У нас есть дети, и мы поем о наших отцах, у нас есть память и мы кричим о друзьях, от нас уходят люди и мы пытаемся тормозить трагедии, у нас есть соблазны и мы исповедуемся, у нас есть любовь и мы ее бросаем через сетку, у нас есть последние шансы и мы их разбазариваем, у нас есть заграницы и мы поем о родине, у нас есть семьи, любимые и любящие, у нас есть ВЫ - и потому МЫ богаче» - именно так обратился Потап к своим поклонникам. А что ему остаётся говорить, ведь если бы не было поклонников, не было бы и способа стать богаче…