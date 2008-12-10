Мята крестила сына в присутствии XS (Эксклюзивные ФОТО)

Сын певицы Юрчик принял крещение в одном из самых старинных храмовых сооружений Киева. Именно эта церковь упоминается в «Слове о полку Игореве». Торжественный день выдался настоящим интернациональным праздником. Мама крестника чистокровная украинка, крестная мама – креативный директор «Русского Радио» Ольга Калабан, крестный папа – владелец сети ночных клубов, гость из Белоруссии. Отпрыск Мяты вел себя во время церемонии более, чем сдержанно, не плакал, не капризничал, видать, понимал всю торжественность момента. Наверное, присутствие звездной поддержки – группы «XS» сказались на поведении малыша. Настоящий мужчина в присутствии красивых дам никогда не позволит себе распускать нюни. Как сказала после крестин сама Мята, она и ее продюсер-супруг Валерий, переволновались не на шутку. Ведь событие и правда одно из самых важных в жизни человека. «Мы верим, что ангел-хранитель нашего малыша всегда будет рядом с ним, а когда Юрка вырастет, то будет в полной мере осознавать важность сегодняшнего дня и конечно же не раз воспользуется советами своих крестных родителей – людей с богатейшим опытом жизненным и профессиональным», - добавила Мята. Крестная же мама Оля философски заметила, что готова поддержать своего крестника во всех его начинаниях, а уж тем более, если он решит покорять шоу-бизнес. Обещала даже написать для него первую песню.