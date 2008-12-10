Дочь Татьяны Рамус открыла роскошную коллекцию Дианы Дорожкиной!

Показ вызвал бурю положительного ажиотажа не только невероятным количеством vip-гостей, но и дебютом дизайнера, ведь она впервые представляла детскую линию одежды. Демонстрировали коллекцию известные персоны Украины и их дети. Дочь телеведущей Татьяны Рамус открывала показ детской одежды. За пятилетней Аней на подиум вышел девятилетний Глеб, сын популярной певицы Ирины Билык, которая тем временем со своим мужем Дмитрием Дикусаром фиксировала моменты славы своего чада на фотокамеру. Татьяне Рамус удалось насладиться не только модельным успехом своей дочери Ани, но и самой продемонстрировать на подиуме одежду от Дианы Дорожкиной. А на вопрос, станет ли пятилетняя дочь моделью, Татьяна Рамус улыбчиво ответила: «Аня пока не выражает таких ярких желаний, касательно того, какую она хочет избрать профессию, и я не акцентирую на этом внимание, потому что у неё такой возраст, когда нужно уделять внимание, прежде всего, познанию мира и окружающих людей. А если говорить о том, мечтаю ли я, чтобы она стала человеком определенной профессии - то, скорее всего, нет. Для меня важнее дать ей право выбора и поддержать». На подиуме также были замечены такие VIP – гости и их наследники: Марина Кинах, Александра Кужель, Мария Жулай, Влада Литовченко, Камалия, Ирина Дюденко, Светлана Леонтьева, Айна Гасе, Людмила Супрун, Ирина Билык и другие. ФОТО: ИА «Screen Media»