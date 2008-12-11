Эльдара Рязанова спасают врачи

Врачи обнаружили у создателя лучшей новогодней комедии серьезное заболевание сосудов. Эльдару Александровичу грозил инсульт и полная неподвижность. - У нашего знаменитого пациента образовались спайки в сонной артерии, - рассказал врач элитной клиники, в которой находится Рязанов. - Был только один выход спасти жизнь Эльдару Александровичу - оперировать. Болезнь Проблемы со здоровьем у 81-летнего Эльдара Александровича начались несколько месяцев назад. Еще летом Рязанов был вынужден обратиться за помощью к докторам. Знаменитый кинорежиссер жаловался на постоянные головные боли и резкие скачки артериального давления. Тогда лучшие медицинские светила Москвы рекомендовали Рязанову провести компьютерную томографию головы. Обследование никаких серьезных нарушений в работе головного мозга не обнаружило. Медики разводили руками, а состояние знаменитого режиссера ухудшалось. Боли стали такими сильными, что Эльдар Александрович едва не терял сознание. - Причину недомогания все же удалось выявить, - продолжает наш собеседник. - Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга показало, что устье сонной артерии сильно сужено, в результате чего мозг плохо снабжается кровью. Уже на следующий день после получения результатов диагностики, в клинике, где наблюдается Эльдар Александрович, собрались на консилиум ведущие сосудистые хирурги. Специалисты в один голос заявили, что необходима экстренная операция. - Сосуд изнутри весь усеян бляшками, кровообращение очень слабое, - поделился с корреспондентом LIFE.RU врач клиники. - В любой момент может произойти инсульт. В таких случаях, чтобы спасти жизнь пациенту, необходима экстренная операция. Хирурги предложили Рязанову убрать бляшки на сосуде. Кинорежиссер долго не соглашался на операцию, но медикам все же удалось убедить Эльдара Александровича. Операция В клинику 81-летний Эльдар Александрович приехал за два дня до назначенной даты операции. Врачи провели именитому пациенту полную диагностику организма. - Хирургическое вмешательство сложное, и мы должны были убедиться, что организм с ней справится, - продолжает врач. - В таком возрасте любая операция опасна. А тем более на сосудах головного мозга. Операция началась сегодня утром и длилась почти два с половиной часа. Ее провели лучшие хирурги клиники. - Сделали надрез на коже возле сонной артерии и вычистили сосуд от бляшек, - рассказал хирург клиники, где лечится Рязанов. - В течение этой процедуры пациент периодически ощущает приливы жара в голове. Операция на сонной артерии считается очень сложной. На время процедуры в сосуд вставляют фильтр, который по завершении всех манипуляций убирают. При этом любое неточное движение может спровоцировать инсульт. К счастью, по словам врачей, все прошло успешно. Эльдара Александровича перевели в послеоперационное отделение. - В течение суток ему предписан строгий постельный режим, - говорит доктор. - Но уже на второй день Эльдар Александрович встанет на ноги.