Хабенский не хоронит жену 11 дней

11 декабря 2008, 12:05

Смерть любимой супруги стала для Константина Хабенского тяжелым ударом. Теперь же к горю добавилась новая беда! Актер уже 10 дней не может похоронить Настю из-за бюрократических проволочек в США.

Место на одном из кладбищ Лос-Анджелеса для погребения тела несчастной числится за ней, но, так как Настя не являлась гражданкой США, возникли серьезные проблемы. Чиновники предупредили Константина, что смогут оформить все надлежащие бумаги не раньше, чем за 15 дней. Со дня трагической смерти жены артиста прошло их 10... Америка Настю Хабенскую похоронят в США, сообщает Life. Теща Константина настояла, чтобы дочь была рядом с ней и после смерти. Супруга актера будет покоиться на кладбище, расположенном в районе, где Константин Хабенский недавно купил квартиру для своих любимых сына и жены. - Родные Насти решили, что похоронить ее нужно обязательно в Лос-Анджелесе, - рассказывают близкие друзья Хабенских. - Решающее слово было за мамой Насти, которая уже долгое время вместе с мужем живет в Америке. На кладбище Olive Lawn Cemetery все готово, чтобы совершить обряд погребения. Константин и его теща даже выбрали надпись для нагробия: "Нашей любимой маме и дочери". Для актера Настя не просто любимый человек - она мать его единственного сына Ванечки, поэтому надпись именно такая. Но по американскому законодательству похоронить иностранного гражданина в США очень сложно. Необходимо собрать массу документов и заверить их в российском консульстве, чтобы получить право на захоронение. На бумажную волокиту отводится от 15 до 20 дней. - Похороны жены русского актера состоятся не раньше следующей недели, - рассказали работники кладбища Olive Lawn Cemetery. - Как и у американцев, на могиле покойной будет установлена гранитная плита с памятной надписью. Надпись, по решению семьи Насти, будет гласить: «Нашей любимой маме и дочери». Мама Беда никогда не приходит одна: трагедия, которая разыгралась в семье Константина Хабенского, не закончилась в тот роковой день, когда умерла Анастасия. После того, как не стало Насти, слегла ее мама - героическая женщина, которая последний год жизни всю себя отдавала спасению дочки. Теща безутешного Хабенского уже несколько дней не встает с постели. Как удалось узнать LIFE.RU, в Лос-Анджелесе домой к Галине Викторовне приходят врачи, которые контролируют состояние ее здоровья. Это те же специалисты, которые боролись за здоровье Насти. - Беда, которая пришла в этот дом, подкосит кого угодно, даже такую сильную женщину, как Настина мама, - говорят соседи безутешной женщины.

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