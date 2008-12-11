Дима Коляденко купил куртку от итальянского дизайнера (ФОТОфакт)

Стоимость покупки он не называет, но утверждает, что эта сумма велика до неприличия, и на эти деньги вполне можно было купить подержанный автомобиль. - Мне даже стыдно сказать, сколько она стоит, но я не мог отказать себе в этом подарке. Я совершенно случайно зашел в магазин, увидел эту вещь и вдруг понял, что она – моя. Это же куртка для звезды! В ней можно ходить в гости, выносить мусор, выступать на сцене – где бы ты ни был, повсюду будешь выглядеть, как король! Решился ведущий на покупку не сразу – на протяжении трех недель он мучился мыслью «брать или нет?» Дима понимал, что, рассуждая здраво, эти деньги можно потратить на что-либо более практичное, но любовь к гламуру взяла верх. Теперь Коляденко с каждым днем все больше убеждается в том, что поступил правильно. Он не устает восхищаться своим приобретением. Куртка от Philipp Plein, молодого немецкого модельера из Мюнхена, идеально подошла под стиль ведущего. - Когда я теперь иду по городу и смотрю на витрины дорогих бутиков, понимаю, что все они просто «отдыхают». Эта «косуха» с металлической фурнитурой никогда не выйдет из моды, – рассуждает Дима. – А когда я увидел на спине этой куртки надпись из стразов Сваровски «Wild», первое, что пришло в голову – «Дикий - это же обо мне». Как будто ее шили под мой заказ! Ведущий носит куртку ежедневно и всерьез обижается, когда кто-нибудь просит примерить или поносить его обновку. - Я даже носки могу одолжить, - говорит в таких случаях Дима. – Но любимую женщину, машину и куртку не отдам никому и никогда!