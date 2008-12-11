Певица Ива Rich пошла по стопам Майкла Джексона

А так, уже в преддверии новогодних праздников меломаны смогут насладиться роскошными композициями, где искусно и неожиданно объединены противоположные стили – сексуальный альтернативный рок и нежный лаунж! Данная музыкальная программа является образцом европейского качества и стилистического оформления. Ведь Ива всегда уделяет максимальное внимание качеству звучания ее композиций, аранжировке, новинкам на мировом рынке в музыкальной сфере. Певица активно перенимает европейский и американский опыт и внедряет его в своей работе. Так, все песни исполнительницы записываются в музыкальной студии Лондона ее продюсера Ричарда Бакли, поэтому европейские радиостанции с удовольствием ротируют композиции украинской певицы Iva Rich. Кстати в далеких семидесятых именно Майкл Джексон объединил в своих композициях рок и лаунж, благодаря чему получил всемирную известность и признание самых маститых музыкальных критиков. А количество реализованных копий составило свыше 10 миллионов! А сегодня и наша звездочка юная Ива Rich - единственная в нашей стране певица, которая отдала предпочтение элегантной и качественной музыке, тем самым, воспитывая новое поколение маленьких украинских меломанов. Больше того, она вносит свою лепту в формирование украинского шоу-бизнеса, развивая его и открывая новые горизонты. Ведь, наши люди достойны лучшего – уверена певица Ива Rich.