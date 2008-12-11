Астафьева подарила себя старичку Хефнеру…

Украинка была выбрана основателем империи Playboy из шести претенденток. Старичок Хью Хефнер объявил всему миру, что именно Астафьева стала «главной девушкой Америки». Для оглашения результатов в особняк пригласили журналистов информационного агентства «Associated Press». Специально для фотосессии и интервью Даша надела короткое платье от модного дома MOA с огромным бантом, Хью не изменил своим предпочтениям и остался верен любимой пижаме. Но лишь до той поры, пока Даша не подарила ему подарок – рубашку со своими откровенными фотографиями, которую певица готовила долгое время специально для именитого пенсионера. Астафьева до 16 декабря находится в Лос-Анджелесе, в особняке Playboy Mansion, куда приехала на определение победителей. В Америку девушка приехала с тридцатью платьями от модного дома MOA, который возглавляет дизайнер – Марина Асаулюк. «Все наряды – разные, их объединяет только то, что они сексуальные, откровенные и очень дорогие. Девиз нашей марки MOA – «самое дорогое платье в вашей жизни». И Даша Астафьева – однозначно в этом стиле», – говорит Марина Асаулюк. В американском особняке Даша уже успела познакомиться со своим любимым музыкантом и любовником Мерилин Монро - Рэем Энтони, поучаствовать в родео и потанцевать с Хью Хефнером. Солистку дуэта «NikitA» ждут несколько новых фотосессий и промо-туры в Нью-Йорке, Чикаго и Лас Вегасе. Она уже познакомилась с именитыми телепродюсерами и приняла участие в нескольких ТВ-шоу. Кстати, продюсеры шоу «Girls Next Door» заинтересовались дуэтом NikitA. «Удивительно, но у них на мобильных телефонах были фото и клипы нашей группы. Они ни слова не понимали по-русски, но пели песню «Зайчик»! Продюсеры признались мне, что подобного музыкального продукта у них нет. Они очень хотят познакомиться с Юлей», – рассказывает Даша Астафьева.