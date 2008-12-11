«Опасные связи» засветились в Кремле

Победители Первой украинской «Фабрики зірок» (Новый канал), после успешного выступления на международном конкурсе «5 звезд», спели на фестивале «Новые песни о главном» на одной сцене с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Леонидом Агутиным, Машей Распутиной и другими звездам. - Нас пригласили на фестиваль, как молодых исполнителей, победителей Первой украинской «Фабрики зірок» и участников международного конкурса «5 звезд», - рассказала Оля Цибульская. – Участие в таком грандиозном проекте для нас с Сашей стало настоящим новогодним подарком! Перед огромным залом, полностью заполненным зрителями, «Опасные связи» пели уже полюбившуюся российскому зрителю песню – «Подарки». - Когда я выглянула в зал, аж голова закружилась, – признается Оля. - В Кремлевском Дворце собралась не одна тысяча людей. Их было столько, что не было видно ни конца, ни края… В этот момент за кулисами появился Филипп Бедросович. Увидев мои округленные глаза, он стал давать нам с Бодянским советы, за что мы чрезмерно ему благодарны. Как рассказала Оля, перед самым выходом на сцену произошло небольшое ЧП. - Мы должны были петь сразу после Филиппа Киркорова, - говорит Цибульская. – А у нас что-то стряслось с диском – он никак не запускался. Ситуацию спас Леонид Агутин. Он, просто спотыкаясь, вылетел на сцену, чтобы зрители не заметили заминку. Мы выступили после него. Саше и Оле очень приятно было увидеть в стенах Кремля украинских артистов. - Там были все - Ани Лорак, Анна Седакова, Вера Брежнева… Мы, стоя за кулисами, тепло общались, смеялись… Немало комплиментов группа «Опасные связи» услышала от Николая Баскова и Сергея Зверева. - И Зверев, и Басков говорили, что слышали нас по радио, видели по телевизору, - рассказывает Оля. – Это было так приятно… На «Новых песнях о главном» дуэт «Опасные связи» наградили дипломом лауреатов фестиваля. Но, как признались сами экс-«фабриканты», самым дорогим подарком для них стало внимание зрителей. - В те минуты, когда к нам подходили люди, интересовались, как у нас дела, и дарили цветы, я едва не плакала, - говорит Оля. – Нас узнают, в нас верят - это самое главное!