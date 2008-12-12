Новый роман Насти Марковой (ФОТО)

Зато осенью Маркова компенсировала это с лихвой. Сбылись сразу две давние мечты: посетить концерт Мадонны и побывать в Париже. Рассказывать о концерте Мадонны – дело неблагодарное. «Несколько часов драйва, сумасшедшая энергетика, - зрелище, которое надо видеть» - лаконично заключила Настя Маркова. – «Самоотдача Мадонны просто поражает! Мадонна – супер!». А совсем недавно у Насти Марковой было незабываемое свидание… с Парижем: «Это город, куда я буду стремиться приехать, как только появится возможность. И, надеюсь, в следующий раз с любимым человеком. Ведь Париж – это столица Любви. Я в этом убедилась: там все дышит желаниями и мечтами. У меня начался настоящий роман на всю жизнь – роман с Парижем». Романтика и очарование города останутся с Настей надолго. Сейчас, несмотря на кризис, Насте Марковой не до отдыха. Певица и ее команда продолжают работу над песнями, которые войдут в дебютный альбом. Настя, как всегда, очень требовательна к себе: «Отдельные песни были записаны всего год или два назад. Однако, я уже очень изменила некоторые свои творческие пристрастия, видение материала. Поэтому, сейчас мне стало понятно, что этим песням необходима «новая одежка» – более современная аранжировка. Кроме того, у меня уже есть новые, очень классные песни» - заключила Настя Маркова.