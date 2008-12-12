Филипп Киркоров: «Мне уже пиарить себя не нужно. Меня и так все знают»

12 декабря 2008, 12:04

Филипп Киркоров призвал послать на «Евровидение 2009» «любых хороших артистов». Сам он будет болеть за Грецию.

На церемонии передачи символических ключей Евровидения мэру Москвы Лужкову Филиппу слова так и не дали. Зато после церемонии старый боец еврофеста раздавал интервью налево и направо. В том числе и NEWSmusic.ru. - Я считаю, что у нас много достойных артистов, чтобы выступить на конкурсе. Можно послать Валерию, Николай Басков, дуэт БиС, Инь-Ян, очень хорошую певицу Вику Дайнеко, Юля Началова любых хороших артистов. Они имеют возможность занять приличное место, и стать более известными в Европе. Можно и Маше Кац тряхнуть стариной, и снова поехать на Евровидение. - Вы будете помогать российскому участнику готовиться к конкурсу?
- Я никогда никому не навязываюсь. Меня приглашают. Так было с Димой Биланом, Ани Лорак и т.д. Если кто-то ко мне обратится в этом, и я поверю в него, - то придумаю идею его выступления, напишу песню для него. Скажем, в этом году Грецию представляет Сакис Рувас, мой большой друг. Я с удовольствием буду помогать ему, и мы уже решили, в чем именно будет моя помощь. Но если кто-то из наших артистов обратится ко мне за помощью, и я увижу в нем победителя – с удовольствием пойду в его команду, возглавлю или просто стану членом его команды. Я не говорю «нет».
- За кого будете болеть?
- Однозначно буду болеть за Грецию. Я верю в профессионализм Сакиса Руваса. Он поедет на Евровидение во второй раз, как и Дима Билан. В 2004 году он уже принимал участие в конкурсе 2004 года с песней Shake It. Я верю в него.
- Имеет ли смысл известному артисту ехать на Евровидение, учитывая, что второй год подряд победить почти нереально?
- Почему же? Та же Ирландия шесть раз побеждала на конкурсах Евровидение. Причем три раза подряд, в 1992, 1993 и 1994 годах. А в последний раз выиграла относительно недавно, в 1996 году. Невозможное возможно! Особенно на таком конкурсе. Если будет яркий артист с магической аурой, и песня из России будет лучшей – то Россия выиграет второй раз подряд. Почему нет?..
- А в магию цифр вы верите? В то, что Второй канал приносит удачу, а Первый – нет?
- Нет, в такую магию я не верю. И вам не советую. Не надо быть фаталистом. Я верю в талантливых людей, верю в профессионализм. Знаю, что Первый канал очень много лет раскручивает этот конкурс, и мы вместе с Константином Львовичем принимали участие в этом процессе. И знаю, что блистательно подготовился канал «Россия» к Евровидению в этом году. И представил Диму на высоком уровне.
Я уверен, что Первый канал проведет конкурс в 2009 году на высоком уровне.
И в магию цифр, как и в магию черных кошек, я давным-давно не верю. Играл я когда-то в эти игры с журналистами, придумывал разные байки, чтобы их как-то подкармливать. Сочинял всякие глупости. Но тут вопрос серьезный, и я во все эти придумки не верю, и верить не собираюсь.
- Местные артисты часто проводят свои концерты в период Евровидения, чтобы показаться большому количеству иностранных гостей. У вас будут майские концерты в Москве?
- В мои планы это не входит, потому что меня и так вся Европа знает. Вдоль и поперек. Пять раз World Music Awords, и сколько раз на Евровидении бывал как артист, как композитор и продюсер. И сколько концертов дал в Европе… Мне уже пиарить себя не нужно. Приезжаю на Евровидение, и вокруг меня больше журналистов, чем вокруг фаворитов конкурса. Сегодня технические возможности таковы, что можно зайти в Интернет, и посмотреть новинки от Киркорова на Youtube, или купить CD без проблем. Те, кто следит за моим творчеством, может в любом конце мира тут же услышать мои песни.

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