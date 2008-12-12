КАМОN!!! Бродят по городу в поисках телевизора...

В этот раз девушки не стали призывать потусторонние силы и выходить к астралу ради успеха своего дела. Теперь Алиса и Ксюша решили заручиться более земными методами и устроили кастинг. Как оказалось, для полного и безграничного счастья КAMON!!! не хватает басиста, похожего на Мерилина Менсона. Идеальный претендент должен быть выше 180 см, иметь худощавое телосложение, длинные темные волосы и готическую душу, уметь правильно обращаться с музыкальными инструментами и тонкими материями. «Мы с Ксюшею часто слоняемся по городу в поисках смысла жизни и заглядываем в чужие окна. Если смотреть в окна первого этажа, то видно телевизор. Так мы иногда наталкиваемся на музыкальные каналы и смотрим их часами. О чем это я. А! В Украине нет своего Мерилина Менсона! У американцев есть, а у нас – нет», - печально говорит участница группы Алиса. Философские путешествия по городу и стали причиной активного поиска музыканта, который должен украсить КАМОN!!! своей сюрреалистической натурой. По словам Алисы и Ксюши, от начала кастинга прошло лишь несколько дней, а фото и музыкальные наработки потенциальных «менсонов» уже поступают десятками. Поэтому, если ты чувствуешь себя конкурентноспособным – посылай материалы на этот адрес casting@kamon.com.ua.