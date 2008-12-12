СРОЧНО! Билык подвергла своего сына испытаниям (ФОТОфакт)

Идея написать песню родилась у Иры, когда она, уезжая на гастроли, на несколько дней оставила Глеба в квартире своего бывшего возлюбленного Юрия Никитина. Скучая по сыну, певица специально для него написала песню «Мама» в рэп-варианте. Аранжировку к ней сделал эпатажный Потап. Ему понравилась песня, к тому же, рэпер сам недавно стал папой, поэтому согласился спродюсировать трек в своем стиле для маленького коллеги. Глеб исполнил песню «Мама» на киевских концертах Билык в рамках тура «Навсегда» 20 лет вместе». Веселая и одновременно трогательная песня понравилась публике, и решено было снимать видео. Съемки состоялись в ресторане кафе-кондитерской. Режиссером стал Александр Филатович, ранее работавший над клипом Ирины Билык «Подарю тебе». На съемках Глеб завел друга – лабрадора Арчи, с которым он по сюжету одиноко гулял по улице, скучая по маме. На улице сын Билык повстречал мальчика-подростка с букетом цветов, который так и не дождался девочку на свое первое свидание. А в кондитерской Глеб познакомился с шикарной девушкой, также одиноко ждавшей свое счастье. Подростка сыграл племянник Ирины Билык - Стас Панченко. А девушку – 23-летняя восходящая звезда Майман. «В кастинге участвовало около сорока претенденток. Но я выбрал именно Таню – она как никто лучше подходила на эту роль. Девушка – не только успешная модель, но и начинающая певица, поющая в стиле поп-джаз, и Ирина Билык решила, что ее презентация как актрисы должна была состояться именно в клипе Глеба», – говорит режиссер Александр Филатович. Конечноже, Билык тоже не осталась в стороне и приехала на съемки поддержать сына. Несмотря на то, что съемки закончились поздно ночью, на следующий день Глеб все-таки пошел в школу. «Эта песня и этот клип – не начало звездной карьеры Глеба, а подарок всем звездным детям и их родителям не только в Украине, но и в других странах. Те дети, которые остаются в квартире одни, пока папы и мамы дают концерты и снимают клипы, имеют право на счастье и любовь в семье», – говорит Ирина Билык. За то время, пока снимался клип, Глебу пришлось съесть несколько десятков пирожных с кремом, украшенных экзотическими фруктами, и выпить три молочных коктейля. Дублей было много, и к концу съемок у мальчика начались икота и колики. Мама пришла к выводу, что сын стал жертвой шоу-бизнеса.