После операции Рязанов прикован к постели (Смотреть ВИДЕО)

12 декабря 2008, 12:55

81-летний режиссер, создатель лучшей новогодней комедии всех времен и народов Эльдар Рязанов приходит в себя после сложнейшей операции на сонной артерии.

Эльдар Александрович почти не встает с постели. Даже на процедуры его отвозят на больничной каталке. Но при этом режиссер не унывает. - Со мной все замечательно, - говорит Рязанов. - Я еще всем покажу! В больнице «отец» легендарных Жени Лукашина и Нади Шевелевой работает над сценарием новой новогодней комедии. Правда, рабочее название и сюжет фильма пока держит в секрете. Эльдар Александрович мечтает снять еще одну комедию, с которой люди будут встречать Новый год. - Сценарий почти готов, думаю, что постановка может получиться очень даже неплохая, - говорит культовый режиссер. - Дело только за малым - надо деньги найти. По словам Эльдара Александровича, несмотря на проблемы со здоровьем, он даже и не думает покидать российский кинематограф. - Про меня давно уже говорят, что я на том свете, а я даже и не собираюсь уходить! - с иронией заявил Эльдар Александрович. - Какие наши годы... Болезнь Сам режиссер утверждает, что прекрасно совмещает работу над новой постановкой и лечение. Однако лечащие врачи просят Эльдара Александровича поберечь себя и оставить все заботы на потом. - Все-таки он перенес операцию, и сейчас ему необходим покой, - говорит врач клиники. - Мы ему даже с постели вставать не рекомендуем. Как сообщает Life, gроблемы со здоровьем у 81-летнего Эльдара Александровича начались несколько месяцев назад. Еще летом Рязанов был вынужден обратиться за помощью к докторам. Знаменитый кинорежиссер жаловался на постоянные головные боли и резкие скачки артериального давления. Тогда лучшие медицинские светила Москвы рекомендовали Рязанову провести компьютерную томографию. Обследование никаких серьезных нарушений в работе головного мозга не обнаружило. Медики разводили руками, а состояние знаменитого режиссера все ухудшалось. Боли стали такими сильными, что Эльдар Александрович едва не терял сознание. - Причину недомогания все же удалось выявить, - продолжает наш собеседник. - Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга показало, что устье сонной артерии сильно сужено, в результате чего мозг плохо снабжается кровью. Уже на следующий день после получения результатов диагностики в клинике, где наблюдается Эльдар Александрович, собрались на консилиум ведущие сосудистые хирурги. Специалисты в один голос заявили, что необходима экстренная операция. - Сосуд изнутри весь усеян бляшками, кровообращение очень слабое, - поделился с корреспондентом LIFE.RU врач клиники. - В любой момент может произойти инсульт. В таких случаях, чтобы спасти жизнь пациенту, необходима экстренная операция. Хирурги предложили Рязанову убрать бляшки на сосуде. Кинорежиссер долго не соглашался на операцию, но медикам все же удалось убедить Эльдара Александровича. Операция По словам докторов, операция на сосудах прошла успешно. Организм режиссера хорошо перенес хирургическое вмешательство. Но, учитывая возраст и нагрузку, Эльдар Александрович еще слаб. - Организму необходимо время, чтобы восстановить силы, - говорит лечащий врач Рязанова. - Думаем, если он будет нас во всем слушаться, то через несколько дней можно будет подумать о выписке. Но пока об этом даже говорить рано. %v%

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