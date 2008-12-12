Семен Горов презентовал «Красную шапочку» в лице Насти Каменских (ФОТО)

Известной парочке довелось играть Красную шапочку и Волка в новогоднем мюзикле. Специально для съёмок прилетели звёзды из России. Известный рэпер Тимати открыто приставал к Насте Каменских, так было написано в сценарии. А Потапу довелось плотно пообщаться с Киркоровым. Как признался певец, он бы никогда не поверил, что ему посчастливится стоять рядом с звездой такого масштаба. Три года назад он и мечтать о таком не мог. Настя Каменских призналась, что ей очень понравилась Лайма Вайкуле в роли её мамы. С лица Каменских не сходила улыбка, так как на съемочной площадке названная мать всё время рассказывала истории, от которых у Насти был просто истерический смех. Во время презентации такого долгожданного мюзикла Настя была мила и радостна, но, видимо, устала после съёмок в «Файной Украине», поэтому отбыла сразу же после завершения официальной части, и общаться с прессой в свободном режиме не стала. Режиссёр Семён Горов в ответ на многие вопросы держал актерскую паузу, загадочно поглядывая в сторону. В такие непростые мгновения его весьма выручал ведущий презентации и однокурсник Юра Горбунов, благо, ему, как мастеру импровизации, ничего не стоила вырулить из тупиковой ситуации. Подождав, ради приличия, вместе с журналистами ответа Горова, он весело говорил: «Спасибо, Семен!» - и мероприятие продолжалось дальше. Возможно, после такого огромного количества мюзиклов на свое режиссерском счету, Семену уже не до рассказов о всей съёмочной кухне. В мюзикле также принял участие Сергей Галанин, темнокожая певица Гайтана, которой к удивлению многим пришлось играть роль Белоснежки. Гайтана не посетила презентацию, так как в этот день как раз находилась в Москве. Создатели решили идти в трактовке образа от обратного, поэтому «выбелять» певицу никто не стал, наоборот, из Гайтаны сделали восточную хозяйку гарема из шести гномов. Все шесть «гномов», состоящих в гареме попадают под воздействие волшебного приворотного зелья, приготовленного рукой самой Софии Ротару, поэтому не оказывают известной певице ни в чем, исполняя каждоё её царское желание. Ани Лорак и Александр Ангел Педан сыграли влюблённую пару. Лорак для этого превратилась в готку, а камедиец стал прекрасным сказочным принцем. Говорят, Мурат немного ревновал певицу к её напарнику по сказке. Новоиспеченный музыкальный продюсер Кузьма тоже приложил руку к Красной шапочке, он показал себя как настоящего любителя женщин, ему досталась роль Синей Бороды. К слову, если говорить о переводе названия сказки на украинский язык, то Горов подошёл к этому со всей ответственностью. Я посоветовался с многими авторитетами, они сказали, что можно и «капелюшок», и «шапочка». Я подумал, что странно будет звучать «Червоний капелюшок», тем более у всех с детства отложилось в памяти именно слово шапочка, которое не требует перевода, - прокомментировал Горов название новогоднего мюзикла. ФОТО: Пресс-служба телеканала «1+1».