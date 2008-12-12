Тина Кароль бросила сына на няньку и отправилась петь (ФОТО)

Многие из гостей пришли не столько поглазеть на красоток города, сколько посмотреть на знаменитую гостью вечера Тину Кароль. Певица впервые вышла на сцену в Украине после того, как родила сына Вениамина. Правда, декрет у артистки закончился двумя днями раньше – когда они с мужем-продюсером Евгением Огиром полетели в Москву ради предновогодних концертов и корпоративов. В Киев они вернулись 10 декабря. Сразу из аэропорта Тина и Евгений поспешили в свой новый загородный дом, где их дожидался малыш Венечка. Няню супруги нашли накануне, няня – квалифицированный специалист по уходу за младенцами. С малышом молодым родителям удалось побыть недолго: Тине нужно было ехать на телеканал «Интер», на съемки программы «Тіна Кароль. Позаочі», а сразу после съемок она приехала на конкурс. На сцене Кароль удивила публику своим обновленным имиджем: блондинка остригла свои длинные локоны по плечи. Для выступления она надела белую юбку до пят с черным ремнем, разрез которой то и дело открывал стройные ноги в плотных черных лосинах, а также черной кофточке и едва прикрывающей лопатки кожаной курточке. Тина немного поменялась, похорошела. Неизменным осталось лишь ее великолепное соло, вызывавшее после каждой из четырех песен шквал аплодисментов. «Теперь я могу с полной уверенностью сказать: люблю его – такого маленького, такого классного!», - намекая на сынишку, говорила она, и народ одобрительно заулыбался. «Гламурное пати – зажигаем!», - призывала она слушателей во время «Ключика» и зал стал подпевать и пританцовывать на стульях. Едва завершив выступление, Тина поспешила уехать к сыну. Кстати, до конца месяца ей предстоит много поездок и даже Новый год она встретит не дома. С мужем и сыном Веней, а также няней, певица на машине выедет 31 января в Одессу, где в заветную ночь выступит с концертом. Для крохи, которому на тот момент исполнится полтора месяца, супруги уже даже купили специальное кресло в автомобиль – это станет его первым путешествием. А уже в январе Тина снимется в своём новом видео.