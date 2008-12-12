Юлия Nelson перебралась в США (Эксклюзивные ФОТО)

Для съемок клипа, была выбрана песня «Это...», которая уже месяц находится в ротации ведущих радиостанций страны. Творческая команда совместно с режиссером Филиппом Ли находились в одном из крупнейших мегаполисов мира на протяжении пяти дней. За это время съемочная группа отобрала самые яркие локации для съемок, провела незабываемые путешествия по улицам Нью-Йорка, где на ряду с преисполненным энтузиазмом съемочным процессом, им пришлось столкнуться с множеством неординарных задач. В клипе зрители увидят Юлю в образах разных девушек. Каждая из них представляет совершенно разнообразные эмоциональные состояния, которые можно соединить в одно самое яркое чувство – любовь, когда девушка способна на многое. Любовь, по словам Юлии, заставляет человека открываться и делать сумасшедшие поступки. «Передо мной стояла непростая задача, ассоциируя себя с разными образами, нужно было чувствовать себя максимально раскованно. Мы просто показали девушек, каждая из которых живет в своем определенном мире и переживает то самое чувство любви», - комментирует Юля. В клипе Nelson представлена в нескольких образах: оторванной хиппи; типичной девушки из Бронкса или Квинса; богемной девушки. Она знает чего хочет и на многое смотрит с высока, и при всей своей раскованности выглядит вполне естественно. Девушка, которая заставит обратить на себя внимание любого мужчину; а также образ абсолютно простой среднестатистической девушки. Выражая то самое чувство любви, бежит, общается с прохожими и абсолютно незнакомыми ей людьми, даря радость и счастье. «Образы переплетаются в общее представление, о том, на сколько я могу быть многогранна когда влюблена. Песня «Это...» - месседж, который я хочу нести каждому человеку. И мне совершенно неважно мужчина Вы или женщина, - говорит Nelson, - Мы не хотели снимать обычный клип про любовь. Текст песни достаточно абстрактный, хоть и несет четкое послание слушателю. А решение снимать клип в Нью-Йорке, мы приняли из-за масштабности музыки в песне». Премьера клипа назначена на 14 декабря.