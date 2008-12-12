Глупые «мисски» и выпившая Ахат признали Януковича премьер-министром (ФОТО)

Обладательницей бриллиантовой короны и девушкой, которая представит столицу на конкурсе красоты «Мисс Украина», стала обаятельная 25-летняя шатенка Анна Пацера. В конкурсе приняли участие 24 номинантки, которые дефилировали в вечерних нарядах от Дианы Дорожкиной, демонстрировали новую коллекцию Escada Sport, а затем старались поразить мужскую половину зала своими купальниками, умом и сообразительностью. Развлекали зрителей во время переодеваний конкурсанток участницы группы «А.Р.М.И.Я.» и еще не совсем пришедшая в форму после рождения сына Тина Кароль. Привлекательных девушек было достаточно и среди гостей. Еще до начала мероприятия, скромно попивая совсем не женский коктейль с водкой, по холлу прогуливалась Ассия Ахат, затем к ней присоединилась Ольга Сумская с Виталием Борисюком. Яна Клочкова появилась на тусовке с участником «Украинской Фабрики Звезд» Евгением Толочным, Екатерина Серебрянская с Фаготом, а Ани Лорак, как всегда, с женихом Муратом. Наталия Могилевская провела весь вечер в окружении сразу двоих мужчин: Влада Дарвина и Алана Бадоева. Однако совсем не звезды поразили публику больше всего, а «остроумные» ответы участниц конкурса на «каверзные» вопросы ведущих. На вопрос, кто является премьер-министром Украины, одна из участниц, воспользовавшись подсказкой зала, ответила: «Янукович», еще одна, не долго думав, заявила, что напряжение в нашей электросети - «12 Вольт». А на вопрос, кто руководит Киевом, одна из конкурсанток ответила: «Ющенко?». Жюри конкурса состояло из преимущественно женской бригады, в которую вошла актриса Ада Роговцева, дизайнер Диана Дорожкина, певица Ани Лорак, художница Евгения Гапчинская, телеведущая Каролина Ашион. Победительница, помимо престижного титула «Мисс Киев» и права представлять столицу на конкурсе красоты «Мисс Украина», стала обладательницей еще и 10 000 долларов. Две вице-мисс были награждены изысканными бриллиантами и денежными призами. Еще 7 финалисток получили награду в размере 1 000 долларов. А говорят, в стране кризис. Правда?