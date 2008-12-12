Что связывает дуэт «Milos» с Чадовым и Антипенко? (ФОТО)

Первым новым творением девушек стала песня «Откровенно», которую они написали специально, как саундтрек к новой картине «Альпинист». Съемки фильма проходили в Киеве, а на главные роли были приглашены известные российские актеры – Алексей Чадов, Агния Дитковските и Григорий Антипенко. «После просмотра, ещё даже не до конца смонтированного фильма, у нас сразу же родилась идея для новой песни, и мы воплотили её в нашей новой композиции «Откровенно», - говорит Катя, - песня получилась достаточно экспрессивной и трагичной, как и фильм в целом». «Сюжет фильма достаточно тривиален, но и интересен, - комментирует Ксюша, - Макс Павлов (Алексей Чадов) – талантливый, уверенный в себе и немного… отчаянный. Его не устраивает обыденная жизнь и спокойная работа. Макс – альпинист-экстремал, в одиночку покоривший вершины Памира и Гималаев. Он успешен в делах и в любви, верен своей девушке Марине (Агнии Дитковските). Взойдя на знаменитую «Стену Смерти», Макс принимает решение и делает предложение Марине. Казалось бы, его жизнь только начинается – любимая работа, любимая женщина, верные друзья. Но однажды в городе случится катастрофа, которая полностью изменит его мир». Премьера фильма назначена на 14 февраля 2009 года, вместе с фильмом выйдет и новое видео дуэта «Milos» на песню «Откровенно», где девушки предстанут в абсолютно новом для себя образе.