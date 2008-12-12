ШОК! Алине Гросу пишут письма сексуального характера (Жуткие подробности)

Два года тому назад на домашний адрес семьи Гросу пришло письмо, которое носило откровенно угрожающий характер. Автором послания был человек, назвавший себя астрологом – родом из Ивано-Франковской области. Содержание письма было приблизительно таким: «Алина, я с тобой общаюсь каждый день, мы с тобой уже успели хорошо подружиться. Я рассказываю всем своим знакомым о том, что мы с тобой общаемся, и даже подписываю им плакаты от твоего имени. Я считаю, что нам необходимо с тобой встретиться, познакомиться и пообщаться. Знаю, сначала тебе будет непривычно, но со временем ты привыкнешь…». Письма продолжали приходить, но родители их тщательно скрывали от Алины и старались всячески обходить эту тему, чтобы не травмировать юную психику. После подобные письма стали приходить и на официальный сайт Алины Гросу, но уже от других адресатов. Родители обратили внимание на одно письмо, которое впечатляло не только своим размером в 8 (!) страниц, но и разнообразными фантазиями, которые там изливал настоящий маньяк-педофил. Но последней каплей стали слова одного из представительных приятелей семьи Гросу, которого родители Алины встретили на открытии ресторана Михаила Поплавского: «Следите за Алиной! Она у вас девочка красивая! Будьте осторожны!». Поэтому родители Алины хорошо поразмыслили, посоветовались с друзьями, и приняли решение: дабы обеспечить свою дочь от опасности, повсюду ее будут сопровождать два охранника.