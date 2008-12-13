Юлия Началова изменяет мужу? (Смотреть ВИДЕО)

Как стало известно Life, отношения Юли с футболистом Евгением Алдониным, от которого она родила дочку Верочку, дали серьезную трещину. В окружении пары уверены: любовь не выдерживает проверку расстояниями. Началова не первый раз появляется в свете со своим директором Андреем Трофимовым, и вчерашний светский выход пары доказал: речь идет не только о деловом сотрудничестве. Отношения Юля и Андрей, не скрывая симпатии и не разжимая рук, появились на юбилейном концерте оперной примы Елены Образцовой - он прошел на Новой сцене Большого театра. Стоит заметить, публика на мероприятии собралась почтенная - выступление Образцовой и банкет после него, все это было помечено серьезностью. В том числе и поведение Юли и Андрея: представляя друзьям своего спутника, Началова и не думала делать это в шутливой форме или играючи. Нового романа артистка откровенно не скрывает. Пара приехала в Большой на дорогом «мерседесе», и в фойе молодые люди передвигались не иначе как за ручку. Весь вечер Юля и Андрей находились поодаль от коллег, занятые друг другом. После концерта Образцовой романтический дуэт переместился в китайский ресторан, а после Началова и Трофимов заглянули на закрытый банкет в гостинице «Балчуг». Впрочем, там голубки не задержались долго: быстренько сев в авто, они отправились в загородный дом на Рублевке. - Я сейчас нахожусь на отдыхе, и Юлю вчера забрать не смог, - поделился с LIFE.RU Евгений Алдонин. - То, что она была с директором Андреем, я знаю. %v%