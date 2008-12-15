«Мисс Мира-2008» стала россиянка. Украинка Журавская - номер семь (ФОТО)

15 декабря 2008, 00:03

В субботу, 13 декабря, в столице ЮАР Йоханнесбурге на конкурсе красоты «Мисс Мира-2008» выбрали самую красивую девушку нашей планеты. Ею стала 21-летняя россиянка Ксения Сухинова.

Также в первую пятерку вошли «Мисс Индия» Парвати Оманакуттан, «Мисс Тринидад и Тобаго» Габриэль Уолкотт, «Мисс Ангола» Бриджит дос Сантос и «Мисс ЮАР» Танси Коитзи. Сухинова родилась 26 августа 1987 года в Нижневартовске. Кроме того, что она теперь всеми признанная раскрасавица, Ксения — и спортсменка, и отличница. В детстве девушка увлекалась художественной гимнастикой и бегом, а также она имеет первый разряд по биатлону. Учителя запомнили ее как воспитанную девочку, предмет вздохов мальчиков. После школы Ксения поступила в нефтегазовый университет города нефтедобытчиков Тюмени. Она учится там на 4-м курсе на техника-кибернетика. А еще — серьезно увлекается танцами. «Когда Ксения стала заниматься хореографией, я полгода убеждал ее стать моделью в театре моды «ш'Ателье», — рассказывал как-то его руководитель Виктор Гарабаджий. — Ее прекрасные данные просто созданы для подиума. С трудом, но все же я ее убедил». Два года назад красавицу пригласило на работу одно из ведущих модельных агентств Москвы. А осенью 2007-го она участвовала в Миланской Неделе Высокой моды. Буквально месяцем позже Сухиновой предложили выгодный контракт в Париже. «Но я отказалась, ради участия в конкурсе «Мисс Россия», — рассказала тогда Ксения. Ровно год назад, 14 декабря 2007 года, Сухинова поняла, что не прогадала: она стала «Мисс Россия-2007» и получила путевку на «Мисс мира»! Уже в Йоханнесбурге в предварительных конкурсах россиянка победила в состязании «Мисс Топ-модель», что автоматически дало ей пропуск в финал конкурса. Во всех начинаниях Ксюшу поддерживают мама и молодой человек Антон. Что касается представительницы нашей страны, племянницы заместителя киевского мэра 18-летней Ирины Журавской, то в отборочных турах у нее были весьма неплохие результаты: она входила в тройку лидеров и в подконкурсе «Мисс Топ-модель» и в «Мисс талант». Благодаря этому Ирина вышла в финал, куда были отобраны 15 красавиц. «В ночь с субботы на воскресенье, когда прошел конкурс, — рассказал «Сегодня» президент конкурса «Мисс Украина» Сергей Матяш, — директор Национального комитета «Мисс Украина» Лилия Кузнецова, которая вылетела к Ирине перед конкурсом, скинула мне sms. Там она написала, что после отбора 15 финалисток девушкам продолжали начислять баллы (в результате которых и определили первую пятерку. — Авт.) В итоге Ира в конкурсе заняла седьмое место». Вернуться на родину, по словам Матяша, Журавская должна 18 декабря, до этого она будет просто отдыхать в Африке. Напомним, что изначально проведение «Мисс Мира-2008» было запланировано на октябрь в Киеве. Но за пару месяцев владелица конкурса Джулия Морли вдруг перенесла его в Йоханессбург. Официальная причина: близость Украины к военному конфликту России с Грузией. «Но реальная причина совсем в другом: нашим чиновникам Джулия прислала письмо, где сообщила им о том, что наша страна к приему конкурса не пригодна: за два месяца до начала не были готовы, например, гостиницы для размещения гостей, — говорит генпродюсер конкурса «Мисс СНГ» Валид Арфуш. — Также устроителям конкурса с нашей стороны тогда просто не хватало 2 миллионов долларов на проведение конкурса».

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