Татьяна Васильева: «Я поговорила с собой и объяснила себе, что я счастлива»

Сейчас в эфире «1+1» она каждый вечер появляется в качестве главного инициатора различных криминальных расследований героя Дмитрия Харатьяна в новом сезоне сериала «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2». Васильева играет своенравную, властную миллионершу Элеонору, ярую поклонницу литературного детектива Ниро Вульфа. Данное увлечение и наталкивает ее на мысль заняться самостоятельным сыском. Правда, бизнес-дама не может сама вести поиск свидетелей, потому что после визита киллера передвигается исключительно в инвалидной коляске. Но на роль помощника есть отличная кандидатура – роль Арчи Гудвина вынужден исполнять ее секретарь Иван Подушкин. В книгах Дарьи Донцовой женщины весьма неординарные: с одной стороны – сильные, с другой – ранимые. Вам ваш персонаж Элеоноры симпатичен?

Конечно, симпатичен. Элеонора говорит, то, что она думает, не боится быть такой, какой она есть. Позволяет себе такую роскошь. Иногда это напоминает хамство. В допустимой мере. Хотя я бы это так не назвала.

Сидя в инвалидном кресле…

Да, это с одно стороны сковывает, а с другой, ей приходится заменять движение другим - остротой характера. Я даже попросила режиссера снять несколько сцен, которые, возможно, и не вошли в фильм – когда она одна, наедине сама с собой. Мне хотелось вызвать к ней и симпатию, и сочувствие – женщина еще полна сил, возможностей, и вдруг для нее все остановилось. Она противостоит этому, все равно находит себе применение. Не отчаивается, не распускается. Только в какие-то моменты, когда ее никто не видит, Элеонора становится и жалкой и одинокой, и никому не нужной. Такая королева, прикованная к креслу. Только когда есть хоть один подданный, она становится королевой.

Вы говорите об этом с таким пониманием. У вас тоже были тяжелых историй, из которых приходилось выбираться?

Это сплошь и рядом, как у всех женщин, так и у меня.

Но у всех женщин по-разному и далеко не все они сильные.

Но все равно выкарабкиваются. Многие во всяком случае.

Вы овладели техникой передвижения в коляске?

Пришлось. Но за время перерывов в съемочном процессе умение теряется. Один раз я, например, после такой паузы отдавила ноги какому-то бедному человеку. Он был так любезен, что даже меня еще и успокаивал, когда я извинялась. Коляска очень тяжелая, к ней надо привыкнуть. Особенно непросто научится лавировать на маленьких расстояниях, когда нужно эффектно развернуться, въехать, выехать… Проблемы были.

В книге у вашей героини коляска по последнему слову техники, даже по лестнице поднимается. На съемках была обычная?

Нет. Насколько я знаю, она очень дорогая. Стоит, как машина. Это последнее изобретение, очень юркая. Если ее освоишь, то можно развивать большую скорость. Это конечно, не первая моя работа на экране, но такая большая - наверное, первая.

Сейчас вообще данная тема стала более доступной и популярно в СМИ, вскрывается различная ранее закрытая информация.

Открылось очень многое, и очень трудно все это перемолоть и пропустить через себя ту информацию. Надо приспосабливаться, и я стараюсь. Пытаюсь проанализировать ситуацию. Я не могу, когда утро начинается через линзы новостей - где и сколько погибло людей… Это невыносимо. Кажется, что я ничего не могу сделать. Вот это чувство подавляет очень сильно. Каждую секунду что-то случается все чаще и чаще. Я пытаюсь найти причины этого.

Это так влияет на вашу собственную жизнь?

Я не могу изолироваться. Моя жизнь – это жизнь всех. Такого не бывает, что я - живу, или кто-то другой живет сам по себе.

Но ведь есть же свой круг – работа, друзья…

Есть, но меня это не может успокоить. Меня волнует все. И мне всех очень жалко, и мне всем хочется помочь. Может быть, можно как-то лучше организовать свою жизнь, но, по крайней мере, мама меня научила, во-первых любить всех, кто рядом, а во-вторых понимать, что рядом с тобой тоже люди. И поэтому у меня ощущение, что я смотрю на всех ребят, с которыми работаю, как мать. И поэтом накричать на них я не могу. Я смотрю, как люди друг друга не щадят, не жалеют, оскорбляют – это ужасно. И это не имеет ко мне никакого отношения. Вот какие на иконах лики – там не скажешь, старый это человек или мальчик. Какие глаза у них у всех – это же не спроста! Они так прожили свою жизнь. Они счастливые люди – глаза у них счастливые. Ну а счастье – это как ты себя настроишь. Если меня спросить – счастлива ли я – я счастлива.

Вы так себя настроили?

Я объяснила себе, что я счастлива. Я хорошо с собой поговорила. Потому что когда я оказывалась в больнице и смотрела, как люди идут на работу или просто спешат куда-то - они не задумываются о том, что они счастливы. А они счастливы! Они там, а мы – здесь, в больнице. Но нельзя быть счастливым во всем. Такого не бывает. Если ты счастлив в работе, если ты нашел свое место, то уж пощади, нельзя рассчитывать, что будет море поклонников, которые просто будут любить тебя, как женщину. Думаю, что нет. Что-то одно, мне кажется, Бог дает. И, думаю, это правильно. Иначе ведь можно сойти с ума от счастья.

Один из британских специалистов по новостийным форматам высказал мысль, что хорошие новости делать труднее. А хороших персонажей тоже труднее играть?

Если я играю плохого, значит я его буду его играть хорошим, а хорошего буду играть разным… Играть хорошую Элеонору, с которой случилось несчастье, и вот она расследует преступление – кому это надо? Она – стерва, она и обидеть человека может, но потом она ему отдаст все. Главное – найти причину. Не рождаются же люди убийцами, подонками, бандитами. Они рождаются в любви, в основном. Их любит мать, все, что вокруг. И потом что-то случается. Когда я смотрю те же американские фильмы… Вот Энтони Хопкинс играет людоеда, но он же так обаятелен, что от него глаз не оторвать! Ужас! И при этом он притягивает к себе. Вот эти вещи очень правильны, мне кажется, вот это искусство. Де Ниро очень обаятельный. Его ни с кем не спутаешь. Джек Николсон. Я так думаю, что с ними, с американцами спорить нельзя. Они, если стреляют, то без промаха: если берут человека на главную роль, то это звезда – однозначно.

Часто плачете?

Часто. Когда меня конь на съемках «Дуэньи» сбросил, плакала – больно было, и здесь слезу пускала. Везде. Это в каждой работе случается, от отчаяния – когда у тебя не получается. Я не могу прийти к режиссеру и сказать: помогите.

Почему? Режиссер как раз может помочь.

Не хочется признаваться в своей слабости. Мы на «Иване Подушкине» одну сцену сняли в первый съемочный день. Она была, можно сказать, ключевая для моей героини. И ее снимали в первый съемочный день. Этого нельзя было делать. Нужно было снять почти всю картину, и лишь к концу фильма снять эту сцену, когда я уже понимала, кого играю, к чему пришла. И я уехала тогда со съемочной площадки, не понимая, что вообще произошло. Но я очень благодарна режиссеру Андрею Мармонтову, потому что он намекнул мне, что если я хочу, то можно переснять. Я, естественно, за это уцепилась. Мы пересняли, и я уезжала в тот день, как на крыльях. Это сцена, где моя героиня подытоживает жизнь, пытается понять, за что ей столько испытаний, сплошные потери – убили дочку, внучку украли, в нее саму стрелял киллер, она сидит без ног. Человек полностью себя раскрывает, не боясь показать свою слабость. И при этом присутствует человек, который ей был небезразличен, которого играл Эдуард Марцевич. Плохо я сыграла в первом варианте - что ей стало плохо, что она попадает в больницу. Я плохо сыграла приступ. Потом я все поняла, поняла, когда у меня тоже заболело дома сердце. Тут же обратила внимание, как я это делаю – как я иду за таблеткой, как я ее беру, как я понимаю, что я могу умереть.

И в такой момент вы сознательно следили за собой?

Так устроены все художники. Все превращается в игру. Даже это. Я поняла, что не сделала ни одного лишнего движения, лишний раз не моргнула глазом, что все это – по-настоящему. В первом варианте эпизода я делала очень много лишних движений, это была неправда. Когда я падала на стол, начинала задыхаться. Оказывается, в жизни все это происходит не так. В общем, я говорю о том, что ничего не получится, если ты не отнесешься к этому ответственно и серьезно.

