Татьяна Васильева: «Я поговорила с собой и объяснила себе, что я счастлива»

15 декабря 2008, 10:55

Татьяна Васильева в последнее время редко появляется на экране. В основном она обитает на сцене театра. Но для экранизации произведений Дарьи Донцовой звезда фильмов «Самая обаятельная и привлекательная» и «Дуэнья» сделала исключение.

Сейчас в эфире «1+1» она каждый вечер появляется в качестве главного инициатора различных криминальных расследований героя Дмитрия Харатьяна в новом сезоне сериала «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2». Васильева играет своенравную, властную миллионершу Элеонору, ярую поклонницу литературного детектива Ниро Вульфа. Данное увлечение и наталкивает ее на мысль заняться самостоятельным сыском. Правда, бизнес-дама не может сама вести поиск свидетелей, потому что после визита киллера передвигается исключительно в инвалидной коляске. Но на роль помощника есть отличная кандидатура – роль Арчи Гудвина вынужден исполнять ее секретарь Иван Подушкин. В книгах Дарьи Донцовой женщины весьма неординарные: с одной стороны – сильные, с другой – ранимые. Вам ваш персонаж Элеоноры симпатичен?
Конечно, симпатичен. Элеонора говорит, то, что она думает, не боится быть такой, какой она есть. Позволяет себе такую роскошь. Иногда это напоминает хамство. В допустимой мере. Хотя я бы это так не назвала.  
Сидя в инвалидном кресле…
Да, это с одно стороны сковывает, а с другой, ей приходится заменять движение другим - остротой характера. Я даже попросила режиссера снять несколько сцен, которые, возможно, и не вошли в фильм – когда она одна, наедине сама с собой. Мне хотелось вызвать к ней и симпатию, и сочувствие – женщина еще полна сил, возможностей, и вдруг для нее все остановилось. Она противостоит этому, все равно находит себе применение. Не отчаивается, не распускается. Только в какие-то моменты, когда ее никто не видит, Элеонора становится и жалкой и одинокой, и никому не нужной. Такая королева, прикованная к креслу. Только когда есть хоть один подданный, она становится королевой.
Вы говорите об этом с таким пониманием. У вас тоже были тяжелых историй, из которых приходилось выбираться?
Это сплошь и рядом, как у всех женщин, так и у меня.
Но у всех женщин по-разному и далеко не все они сильные.
Но все равно выкарабкиваются. Многие во всяком случае.
Вы овладели техникой передвижения в коляске?
Пришлось. Но за время перерывов в съемочном процессе умение теряется. Один раз я, например, после такой паузы отдавила ноги какому-то бедному человеку. Он был так любезен, что даже меня еще и успокаивал, когда я извинялась. Коляска очень тяжелая, к ней надо привыкнуть. Особенно непросто научится лавировать на маленьких расстояниях, когда нужно эффектно развернуться, въехать, выехать… Проблемы были.
В книге у вашей героини коляска по последнему слову техники, даже по лестнице поднимается. На съемках была обычная?
Нет. Насколько я знаю, она очень дорогая. Стоит, как машина. Это последнее изобретение, очень юркая. Если ее освоишь, то можно развивать большую скорость. Это конечно, не первая моя работа на экране, но такая большая - наверное, первая.
Сейчас вообще данная тема стала более доступной и популярно в СМИ, вскрывается различная ранее закрытая информация.
Открылось очень многое, и очень трудно все это перемолоть и пропустить через себя ту информацию. Надо приспосабливаться, и я стараюсь. Пытаюсь проанализировать ситуацию. Я не могу, когда утро начинается через линзы новостей - где и сколько погибло людей… Это невыносимо. Кажется, что я ничего не могу сделать. Вот это чувство подавляет очень сильно. Каждую секунду что-то случается все чаще и чаще. Я пытаюсь найти причины этого.
Это так влияет на вашу собственную жизнь?
Я не могу изолироваться. Моя жизнь – это жизнь всех. Такого не бывает, что я - живу, или кто-то другой живет сам по себе.
Но ведь есть же свой круг – работа, друзья…
Есть, но меня это не может успокоить. Меня волнует все. И мне всех очень жалко, и мне всем хочется помочь. Может быть, можно как-то лучше организовать свою жизнь, но, по крайней мере, мама меня научила, во-первых любить всех, кто рядом, а во-вторых понимать, что рядом с тобой тоже люди. И поэтому у меня ощущение, что я смотрю на всех ребят, с которыми работаю, как мать. И поэтом накричать на них я не могу. Я смотрю, как люди друг друга не щадят, не жалеют, оскорбляют – это ужасно. И это не имеет ко мне никакого отношения. Вот какие на иконах лики – там не скажешь, старый это человек или мальчик. Какие глаза у них у всех – это же не спроста! Они так прожили свою жизнь. Они счастливые люди – глаза у них счастливые. Ну а счастье – это как ты себя настроишь. Если меня спросить – счастлива ли я – я счастлива.
Вы так себя настроили?
Я объяснила себе, что я счастлива. Я хорошо с собой поговорила. Потому что когда я оказывалась в больнице и смотрела, как люди идут на работу или просто спешат куда-то - они не задумываются о том, что они счастливы. А они счастливы! Они там, а мы – здесь, в больнице. Но нельзя быть счастливым во всем. Такого не бывает. Если ты счастлив в работе, если ты нашел свое место, то уж пощади, нельзя рассчитывать, что будет море поклонников, которые просто будут любить тебя, как женщину. Думаю, что нет. Что-то одно, мне кажется, Бог дает. И, думаю, это правильно. Иначе ведь можно сойти с ума от счастья.
Один из британских специалистов по новостийным форматам высказал мысль, что хорошие новости делать труднее. А хороших персонажей тоже труднее играть?
Если я играю плохого, значит я его буду его играть хорошим, а хорошего буду играть разным… Играть хорошую Элеонору, с которой случилось несчастье, и вот она расследует преступление – кому это надо? Она – стерва, она и обидеть человека может, но потом она ему отдаст все. Главное – найти причину. Не рождаются же люди убийцами, подонками, бандитами. Они рождаются в любви, в основном. Их любит мать, все, что вокруг. И потом что-то случается. Когда я смотрю те же американские фильмы… Вот Энтони Хопкинс  играет людоеда, но он же так обаятелен, что от него глаз не оторвать! Ужас! И при этом он притягивает к себе. Вот эти вещи очень правильны, мне кажется, вот это искусство. Де Ниро очень обаятельный. Его ни с кем не спутаешь. Джек Николсон. Я так думаю, что с ними, с американцами спорить нельзя. Они, если стреляют, то без промаха: если берут человека на главную роль, то это звезда – однозначно.
Часто плачете?
Часто. Когда меня конь на съемках «Дуэньи» сбросил, плакала – больно было, и здесь слезу пускала. Везде. Это в каждой работе случается, от отчаяния – когда у тебя не получается. Я не могу прийти к режиссеру и сказать: помогите.
Почему? Режиссер как раз может помочь.
Не хочется признаваться в своей слабости. Мы на «Иване Подушкине» одну сцену сняли в первый съемочный день. Она была, можно сказать, ключевая для моей героини. И ее снимали в первый съемочный день. Этого нельзя было делать. Нужно было снять почти всю картину, и лишь к концу фильма снять эту сцену, когда я уже понимала, кого играю, к чему пришла. И я уехала тогда со съемочной площадки, не понимая, что вообще произошло. Но я очень благодарна режиссеру Андрею Мармонтову, потому что он намекнул мне, что если я хочу, то можно переснять. Я, естественно, за это уцепилась. Мы пересняли, и я уезжала в тот день, как на крыльях. Это сцена, где моя героиня подытоживает жизнь, пытается понять, за что ей столько испытаний, сплошные потери – убили дочку, внучку украли, в нее саму стрелял киллер, она сидит без ног. Человек полностью себя раскрывает, не боясь показать свою слабость. И при этом присутствует человек, который ей был небезразличен, которого играл Эдуард Марцевич. Плохо я сыграла в первом варианте - что ей стало плохо, что она попадает в больницу. Я плохо сыграла приступ. Потом я все поняла, поняла, когда у меня тоже заболело дома сердце. Тут же обратила внимание, как я это делаю – как я иду за таблеткой, как я ее беру, как я понимаю, что я могу умереть.
И в такой момент вы сознательно следили за собой?
Так устроены все художники. Все превращается в игру. Даже это. Я поняла, что не сделала ни одного лишнего движения, лишний раз не моргнула глазом, что все это – по-настоящему. В первом варианте эпизода я делала очень много лишних движений, это была неправда. Когда я падала на стол, начинала задыхаться. Оказывается, в жизни все это происходит не так. В общем, я говорю о том, что ничего не получится, если ты не отнесешься к этому ответственно и серьезно.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять