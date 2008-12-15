Шокирующие новости о группе «На-на»

Большим сюрпризом для многих стало появление на красной дорожке суперпопулярной в 90-е годы группы "На-на". Состав участников коллектива существенно изменился. "У нас три новых члена – Олег Коршунов, Сергей Григорьев и Юра Рымарев. Из "старичков" только мы с Володей Политовым остались, - познакомил корреспондента Дней.Ру с новыми "на-найцами" Вячеслав Жеребкин. Владимир Политов отметил, что в группе царит полное равноправие и солистами являются все пятеро участников. "А еще у нас появился новый балет. Они тоже претендуют на вокальные партии и поют, - продолжил делиться новостями Жеребкин. - Альбом у нас пока еще не вышел, а шоу из новых песен уже существует. Мы ездим с гастролями по стране и за границей уже в течение двух лет с нашей новой программой под названием "Шок-шоу". Мы в Китай ездили, на Кипре были". В Поднебесной ребята даже спели на местном языке. "Китайцы обалдели! Мы там уже мегазвезды!" - рассмеялись певцы. В России группу "На-на" тоже любят по-прежнему. Стоило ребятам войти в фойе Международного Дома музыки, где проходило вручение "Овации", певцов тут же взяли в плотное оцепление молоденькие журналистки. Краснея, бледнея и строя глазки, они наперебой задавали вопросы симпатичным парням. Увидев такой экстраординарный интерес к обновленному коллективу, Бари Алибасов принес стопку дисков группы. Они разлетелись моментально. Не успел корреспондент Дней.Ру и шагу ступить, а легендарный продюсер, в народе "Карабас-Барабас", уже стоял с пустыми руками, задумчиво потирая подбородок и, наверное, думая, что надо было брать больше. Большой интерес журналистов также вызвали пришедшие на церемонию продюсер Иосиф Пригожин и его очаровательная супруга певица Валерия. Несмотря на большую занятость, они не могли пропустить столь важное событие в музыкальной жизни столицы. "У нас в стране премий не так много. "Овация" - одна из долгожителей, - объяснил продюсер. - Сейчас в условиях финансового кризиса делать премии коммерчески невыгодно, поэтому то, что есть "Овация", - это хорошо". Напомним, что лучших из лучших определяет Высшая академическая комиссия, в составе которой выдающиеся деятели музыкального искусства, культуры, известные журналисты и другие значимые персоны. Иосифу Пригожину несколько не по душе такой механизм: "Система голосования за исполнителей должна быть как предвыборная кампания. Те номинанты, которые заявлены, должны сделать специальные урны в школах, детских садах, пусть люди реально отдают свои голоса за них". Продюсер не доверяет и интернет-голосованиям. "Артисты иногда сидят и сами за себя голосуют. У кого больше свободного времени и меньше работы, те сидят и накручивают себе голоса. А эти рейтинги, которые телеканалы собирают… Это только для рекламодателей. А для народа… возьмите города, регионы, Сибирь. Кто гастролирует, тот и артист. А кто не ездит с концертами, те начинающие, угасающие или никому не нужные", - убежден Пригожин. К слову, Валерия впервые за свою творческую карьеру получила "Овацию" и была очень счастлива. "Премий и наград много не бывает. Им всегда радуешься", - улыбаясь, призналась певица. Получив заветную статуэтку, она сердечно поблагодарила со сцены собравшихся, отметив, что для артиста самое важное – это аплодисменты. Когда певица прекрасно исполнила романс из кинофильма "Три дня в Одессе", зрители искупали ее в настоящих, громких овациях. Лауреатами премии также стали Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Валерий и Константин Меладзе, группа "А-Студио" и многие другие талантливые артисты и деятели искусства.