На концерте Могилевской разыгралась кровавая драма (Жуткие подробности + ФОТО)

15 декабря 2008, 12:03

Вчерашний концерт самого масштабного телевизионного проекта «Фабрика звёзд-2» ознаменовал себя попыткой суицида. Решился на такой отважный поступок восемнадцатилетний Максим Барских.

Запланированный на 19:00 концерт не смог удовлетворить всех жаждущих попасть на выступление своих любимчиков-фабрикантов, потому Наталья Могилевская решила устроить дополнительный концерт на 16:00. Тут и произошёл настоящий ужас. Сначала всё шло по плану, Могилевская чередовала свои выступления с выступлениями Марка Савина, своей новой группы «Real O» и прочими «фабрикантами». Потом пришла очередь Макса Барских показать себя, парень держался на сцене очень уверенно, но в его движениях наблюдались нотки истерии. Выступив с Натальей Могилевской на высокой лестнице, он захотел исполнить композицию, которую якобы он не смог продемонстрировать всем во время отчётных концертов. Песня под названием «Сердце» посвящалась известной и скандальной певице – Светлане Лободе. В начале номера Барских буквально стащил с себя кроссовки, разбросав их в разные стороны, разбил бутылку и начал, словно индийский йог, вдавливать ногами стёкла в пол. Естественно, парню захотелось попиариться, плюс сценарий требовал таких действий. Но дальше произошло непредсказуемое, Макс внимательно посмотрел на свои запястья и разрезал себе вены. Музыка продолжала звучать, но зал замер. На сцену выбежали двое помощников Натальи Могилевской, которые попытались успокоить парня, но один из его «успокоителей» получил в живот с ноги. Парню и девушке всё-таки удалось сделать так, чтобы суицидальный покинул сцену Дворца «Украина». «Фабрикант» в нервных конвульсиях покинул не только сцену, но и помещение концертного зала. Скорая не заставила себя ждать, кроме того, парню вызвали психолога, который должен был успокоить его психику и свести все попытки покончить с собой на ноль. За кулисами все были в шоке от увиденного. Алан Бадоев и продюсер Михаил Ясинский рассказали, что, скорее всего, Барских решил наложить на себя руки из-за произошедшего со Светой Лободой на вечеринке в честь Дня рождения Бориса Апреля. Тогда Лобода дала отпор парню, и он не смог этого пережить. Известной певице немедленно сообщили о случившемся, и она, не медля, попросила в прямом эфире одного из телеканалов прощения за свои возможные опрометчивые действия. Хотя Лобода вряд ли в чём-то виновата, скорее виновата разгулявшаяся фантазия Макса Барских относительно Светы Лободы. Как сообщили корреспонденту ST@RS, на данный момент, Максим Барских находится под наблюдением врачей, в одной из киевских клиник. Как сложится творческий путь «фабриканта» после такого поступка и будет ли дальше Наталья Могилевская продолжать сотрудничать с начинающей звездой остается неизвестным.

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