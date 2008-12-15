Спустя 15 дней Константин Хабенский похоронил жену в Москве

Спустя 15 дней после смерти Анастасии Константин наконец-то смог проводить ее в последний путь, а душа Насти обрела покой. Напомним, к страшному горю, пришедшему в семью замечательного актера, сразу после смерти Анастасии добавилась новая беда. Константин больше двух недель не мог похоронить любимую из-за бюрократических проволочек. Константин даже зарезервировал место на одном из погостов Лос-Анджелеса. На кладбище Olive Lawn Cemetery было все готово для обряда погребения. Но прощание пришлось отложить из-за документов на 15 дней - именно такой срок понадобился заморским крючкотворам, чтобы оформить все необходимые бумаги. Константин вместе с тещей даже выбрали надпись для надгробия: "Нашей любимой маме и дочери". Но похороны так и не состоялись. Измученный переживаниями актер принял решение кремировать тело безвременно ушедшей жены. А ее прах привезти в Москву. - Он приехал в Москву, привез с собой урну с прахом, - рассказала LIFE.RU супруга режиссера фильма «Адмирал» Андрея Кравчука - Елизавета. - Мой муж сегодня поехал проститься с Настей и поддержать Костю в его беде. Все таки они так много работали вместе... Константин появился в своей квартире в центре Москвы рано утром. - Он приехал с друзьями, - рассказали корреспондентам LIFE.RU соседи актера. - Привезли очень много вещей. А часа через полтора они уже уехали на похороны. Беда никогда не приходит одна: трагедия, которая разыгралась в семье Константина Хабенского, не закончилась в тот роковой день, когда умерла Анастасия. После того, как не стало Насти, слегла ее мама - героическая женщина, которая последний год жизни всю себя отдавала спасению дочки. Теща безутешного Хабенского уже несколько дней не встает с постели. Как удалось узнать LIFE.RU, в Лос-Анджелесе домой к Галине Викторовне приходят врачи, которые контролируют состояние ее здоровья. Это те же специалисты, которые боролись за здоровье Насти. - Беда, которая пришла в этот дом, подкосит кого угодно, даже такую сильную женщину, как Настина мама, - говорят соседи безутешной женщины. Между тем на кладбище в Лос-Анджелесе до сих пор осталось забронировано место для могилы Насти. - Бронь никто не снимал, - рассказали работники кладбища Olive Lawn Cemetery. - Мы до сих пор ждем звонка от заказчиков.