Певица Nyusha помогла детям-сиротам (ФОТО)

В этой акции вместе с детьми приняли участие звезды отечественного кино и шоу-бизнеса. Певица Nyusha вместе с маленькими помощниками участвовала в конкурсе на самую красивую новогоднюю ёлку, украшенную своими руками. Все участники конкурса были поделены на команды. Заданием для каждой команды было как можно изысканнее и интереснее украсить свою ёлку, сделав игрушки из имеющихся материалов. Каждая елка стала произведением искусства и была представлена на суд жюри. Председателем жюри выступил Иосиф Давыдович Кобзон. Все участники конкурса получили призы. А елки-победители, выполненные под чутким руководством ведущих дизайнеров России, были выставлены на благотворительный аукцион. Деньги, вырученные на аукционе, будут направлены на реализацию образовательного проекта для детей-сирот «Мы все можем сами». В завершении конкурса прошел благотворительный концерт с участием звезд эстрады, подаренный детям и гостям праздника. Закрывать этот концерт выпала честь Нюше. По окончанию своего выступления певица с удовольствием раздавала сладкие подарки всем детям. «Я заранее подготовилась к этому празднику. Мне очень нравится дарить подарки, особенно детям, поэтому я купила много разных конфет и шоколадок для них. Когда я начала все это раздавать, дети окружили меня и долго не хотели отпускать. По-моему все остались довольны» - поделилась с нами Нюша.