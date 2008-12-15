ШОК! Камалия потеряла ребёнка из-за операции

Операция, которую проводила профессор Татьяна Татарчук, длилась около трех часов. Напомним, что здоровье Камалии было подорвано еще в начале сентября, в США, где артистка принимала участие в качестве гостя в конкурсе «Мисс Америка 2008». Более двух месяцев врачи пытались сохранить беременность певицы, но возникшие осложнения окончательно подорвали здоровье Камалии. Она была госпитализирована в одну из частных клиник столицы после рецидива. Состояние усугубилось после выступления Камалии на правительственном концерте, посвященном Дню украинской армии. Против этого выступления выступал лечащий врач, но «Миссис Мира 2008» не смогла отказать организаторам, из-за чего и поплатилась здоровьем и беременностью. Обследование показало, что у Камалии наряду с маточной возникла и внематочная беременность. Врачи говорят, что случай Камалии очень редко встречается в медицинской практике. В вязи с этим было решено удалить одну из фаллопиевых труб. Естественно, артистка потеряла плод. В ходе операции, в результате того, что Камалия потеряла много крови, врачи боролись за жизнь артистки. Об этом говорит тот факт, что целые сутки «Миссис мира 2008» находилась в реанимационном отделении. Только сегодня Камалию «под расписку» отпустили домой, где певица продолжит проходить курс лечения. «Чувствую себя неплохо. По крайней мере, лучше, чем было. Врачи говорят, что на реабилитацию уйдет около двух, трех недель», - рассказала Камалия. Как сообщалось ранее, Камалия пробудет на домашнем стационаре минимум до конца года, что отразится на количестве предновогодних выступлений певицы, которых было запланировано с избытком. Однако сейчас о подобных концертах менеджменту Камалии говорить не приходится. Все силы направлены на ее скорейшее выздоровление. По материалам: M-Press Media Technologies