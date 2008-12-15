Настя Каменских спаслась от фашистских пыток (ФОТО)

Привязав к стулу большими веревками, мучители обливали ее холодной водой и били. Как оказалось, эти пытки устроили UGO, XS и Дядя Вадя над солисткой группы Гогль-Моголь Ниной Литиной, а спасителем красавицы стал певец Влад Цветаев. Оказывается, это были всего лишь невинные съёмки клипа на песню «Лети». Снимал режиссер Александр Филатович и продюсер «Music Motors» Руслан Минжинский по мотивам любимого фильма «17 мгновений весны». У Влада Цветаева это уже вторая видео работа. «Сюжет настолько известен и любим, что мы не можем позволить себе отыграть его на «четверочку»!». Видимо такое отношение к работе и стало причиной выхода из графика. Ведь изначально планировалось закончить съемки к восемь вечера, а вошедшие в роль артисты не отпускали режиссера до поздней ночи, а точнее до раннего утра. Главные роли в «мини-фильме» сыграли Влад Цветаев - Штирлиц, UGO – офицер гестапо Холтоф, Дядя Вадя - офицер гестапо Айсман, Лера, Аня и Женя – спецподразделение войск СС «XS». Главную женскую роль радистки Кэт сыграла половинка дуэта Гоголь Моголь Нина Литина, для которой съемка в клипе стала первой подобной работой. Изначально эту роль планировалось отдать Насте Каменских, но режиссер увидел в Нине большее сходство с главной героиней фильма.