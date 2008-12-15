Известный телеведущий и певец Геннадий Витер спит с «фабриканткой» (ФОТОфакт)

Напомним, что Оля вместе с уроженцем России Сашей Бодянским после победы на «фабрике» создали группу «Опасные связи». Продюсером нового дуэта стал телеведущий Нового канала Геннадий Витер. Как сообщает M-Press Media Technologies, радиоведущая зачитала в прямом эфире SMS-сообщение: «Геннадий, говорят, Вас видели в киевском ресторане вместе с Олей Цыбульской, весь вечер вы мило общались, ну… и совсем не по-дружески целовались…». На что Геннадий Витер ответил: «А что здесь такого? Скажите мне, пожалуйста, какой продюсер не спит со своими подопечными исполнительницами?!» На вопрос, как на такие «отношения» реагирует Александр Бодянский, который уже долгое время добивается неприступной Цыбульской, телеведущий не ответил.