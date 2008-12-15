Оля Бузова и Маша Малиновская объелись «оливье» (ФОТОфакт)

Женя, Алена и Настя поразили всех своими образами агрессивных старшеклассниц: короткие юбки-шотландки, черные чулки и белые меховые кофточки от Надежды Славиной, привносившие атмосферу еще несостоявшейся зимы. Среди гостей были замечены действующие и бывшие участницы телепроекта «Дом-2»: Ольга Бузова и Виктория Боня с собачкой на руках. Обе сидели за одним столиком, где Бузова увлекалась кальяном, а Боня налегала на коньяк. Предновогоднее party посетили также Маша Малиновская, пришедшая и вскоре же ушедшая в экстравагантном красном платье, группа «Сценакардия», певец Николай Басков и другие. Около десяти вечера, когда «подтянулись» все гости, Алена, Женя и Настя зажгли бенгальские огни и под звон бокалов поздравили всех с Новым годом. Затем девочки, встав за барную стойку, с поварешками в руках раскладывали по тарелкам салат «оливье» из огромной кастрюли. Действо продолжилось веселыми конкурсами от «деда Мороза» и чтением «детских» матерных стишков звездными гостями и журналистами. «Очень интересно наблюдать девушек из группы «Рефлекс» в роли поварих, - прокомментировала Бузова. – Ведь эти красивые девушки еще отлично поют и танцуют, и все время великолепно выглядят. А тут они с половниками и кастрюлей, все перемазанные в майонезе, радостные, с бенгальскими огоньками, которые чуть не падают в этот салат». Бузову солистки «Рефлекс» уговорили оторваться от кальяна и встать на стул, чтобы прочитать детский стишок про Новый год. Вместо этого Бузова поздравила свою «любимую группу с наступившим Новым годом» и трогательно спела «Jingle Bells». За это скандальная питерская блондинка получила диск с последним альбомом группы «Blondes 126» и мандарины от «дедушки Мороза», которого сыграл один из музыкантов «Reflex». Та же участь - чтение стишков на табуретке – постигла и продюсера группы Вячеслава Тюрина. Вместе с дедом Морозом альбомы «Рефлекс» дарил маленький брат солистки Жени Малаховой Дима. «Маша Малиновская меня очень удивила! – рассказала солистка «Рефлекс» Женя Малахова. – Она, оказывается, очень любит детей. А для меня человек, который любит детей, автоматически становится близким другом… Когда она увидела моего младшего братика Диму, спросила, не мой ли это ребенок. Я ответила, что нет. Дима сказал, что он мой брат и получил поцелуй в щеку от самой Маши! Мне кажется, Маша будет потрясающей мамой! Желаем ей в новом году обрести семью!»