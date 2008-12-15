ШОК! Наталья Могилевская упала с трехметровой высоты

Миссия - два аншлаговых концерта во Дворце Украина - оказалась вполне выполнимой для Натальи Могилевской в условиях финансового кризиса. Хотя скептики мало верили в успех даже первого шоу, певица, заручившись поддержкой Нового канала, приняла решение о дополнительном втором концерте. И не прогадала! Благодарные зрители до отказа заполнили зал Дворца «Украина» и в буквальном смысле усыпали сцену бесчисленными букетами цветов и не хотели отпускать артистов со сцены, вызывая их на бис. Из-за этого хронометраж обоих концертов был увеличен. Надо сразу оговориться: то, что предшествовало концерту, могло привести к его отмене… Репетируя номер DVD Наталья Могилевская упала с трехметровой высоты на концертный пол и чудом осталась цела. По сценарию , Наталья исполняла песню на конструкции «мост», состоявшей из двух частей. Одну из них, на которой и стояла певица, не удержали танцоры. Серьезных травм, к счастью, удалось избежать. Удивило другое – упав с трехметровой высоты на руку, которую певица лечила во Франции после аварии, Могилевская ни слова (!!!) не сказала танцорам... Видя ужас в глазах свидетелей падения ,певица лишь сухо отрезала «продолжаем работать». Звезду огорчил и факт опоздания на репетицию 13-ти из 16-ти «фабрикантов». Это привело в недоумение музыкального продюсера «Фабрики зiрок 2», поскольку Могилевская привыкла к дисциплине во всем что касается работы. Уже после завершения двух концертов, в своей гримерке, певица устроила разбор полетов, и пригрозила «фабрикантам» штрафами за халатное отношение к работе в дальнейшем. - Вы не понимаете пока, что значит выступать во Дворце «Украина», - с горечью сказала Наталья участникам второй украинской «Фабрике зiрок». И все-таки несмотря на закулисные перипетии «фабриканты» не находили себе места от счастья. Участницы группы REAl O Регина, Елена Виноградова, Алиса Тарабарова и Лина Мицуки после завершения концерта расхаживали по Дворцу «Украина» в стильных футболках с надписью «КРИЗИС F*CK YOU» . «Реалошки» вдохновились опытом Светланы Лободы, которая в рамках собственной линии одежды выпускает подобные маечки. Появление REAL O в подобных футболках вызвало настоящий фурор за кулисами. В первую очередь таким креативом была приятно удивлена Наталья Могилевская. Кстати, отдохнуть после двух концертов Наталья Могилевская так и не смогла. На следующее после концерта утро неутомимая Наталья Могилевская отправилась в Париж на фотосъемку для обложки одного из глянцевых журналов.