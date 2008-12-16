Киркоров приютил кидалу Пугачевой

Гонорары у современных небожителей, как правило, зависят от трех вещей: звездного статуса, приличного репертуара и грамотного директора. Самый легкий сценарий жульничества практиковался еще в Союзе, когда гонорар артиста делили надвое и выплачивали по частям: одну — до концерта, а вторую, ссылаясь на отсутствие наличных, — после кассовых сборов в конце. И почему-то, когда заканчивалось выступление, организаторы вдруг растворялись в тумане. Но воруют не одни устроители концертов, грешат и импресарио… а кто еще — читайте дальше. Обманщик Аллы Борисовны работает у Гвердцители

От рук мошенников в разные годы страдали даже застрахованные, казалось бы, от несчастных случаев звезды первого эшелона. Так, как узнала «Новая», в начале 90-х жертвой своего директора стала сама Алла Пугачева. В ту пору финансами примадонны занимался некий Геннадий Руссу. Молодой амбициозный парень приехал в Москву из Кишинева. Проведя несколько месяцев в индустрии развлечений, он решил немного изменить фамилию на манер Жан-Жака Руссо: в окончании вместо буквы «у» поставил «о». Какими путями он попал к Пугачевой, история умалчивает, но Геннадий мало того что не отдавал Алле Борисовне положенную часть денег, еще и договаривался с устроителями выступлений о гонораре, который в несколько раз превышал начальный, о котором знала АБ. Когда история раскрылась, Алла Борисовна указала Руссо на дверь и больше с ним не работала. С тех пор у примадонны нет ни продюсера, ни директора. Всеми вопросами она занимается лично. Однако история с Руссо имела продолжение. С повинной головой он пришел к Филиппу Киркорову, и тот простил предприимчивого импресарио и взял в свою команду. Через какое-то время Геннадий принялся обманывать и Киркорова: Бедросович без объяснения причин с ним распрощался. Руссо, несмотря на плохую славу, из бизнеса не ушел. Сейчас он нашел себе новую жертву и в последние годы помогает Тамаре Гвердцители — как долго это продлится, никто не знает, но, учитывая прошлый опыт, аферист не заставит себя долго ждать.

Филипп Киркоров, к слову, связывался с мошенниками не единожды. Мы разведали, что после Руссо на эту должность он взял известного в светских кругах Олега Непомнящего. Олег Наумович активно занимался прокатом артистов, успел посотрудничать почти со всеми обладателями громких имен. У Киркорова он задержался аж на 8 лет. Но Непомнящий оказался еще страшнее предыдущего кидалы. Облюбовал он ту же схему, что и его предшественник, но хитрил гораздо чаще. Расстались они не слишком хорошо. Впрочем, после этого Непомнящий даже выпустил книгу о том, как замечательно он работал у Киркорова и Пугачевой.

Стоцкая осталась без альбома и денег

Своего нынешнего директора Филипп «вырастил» из охранника, который после окончания девяти классов образование получал в казарме. Андрей Журавлев прошел славный путь: шесть лет был личным секьюрити и дорос до генерального директора «Филипп Киркоров продакшн». Теперь его именуют не иначе, как Андрей Валентинович. Своих многочисленных родственников он устроил в ту же фирму.

Не так давно пройдохи нажились и на Анастасии Стоцкой. «Новая» разузнала, что нынешним летом певица познакомилась с представителями одной раскрученной фирмы, которые обещали поднять ее на первые строчки хит-парадов всего за пару месяцев. Но по прошествии полугода Стоцкая, которая инвестировала в проект собственные средства, осталась и без альбома, и без денег.

Как помните, тандем Бужинская — Квеленков распался на той же почве. Много лет Юрий был для Кати не только мужем, но и продюсером. Когда Бужинская начала разбираться в шоу-бизнесе и поняла, что возлюбленный зарабатывает на ней гораздо больше, чем собственно она, то пожелала уйти от продюсера и заниматься всем сама. В отместку Квеленков объявил, что его бывшая подопечная больше не дает концертов. По той же причине прекратил существование и дуэт Smash! Финансы в проект вкладывал отец Влада Топалова, а потому Сергей Лазарев получал в два раза меньше своего партнера по сцене. Данная ситуация не устраивала Сергея, и он ушел в свободное плавание. Покинул когда-то группу «Ласковый май» и Юрий Шатунов — продюсер Андрей Разин забирал у ребят все деньги, оставляя им по 100 долларов максимум. Хотя сам недавно признался, что группа была первым миллионером в СССР среди артистов. И вот странно: с Разиным Шатунов сохранил настолько добрые отношения, что взял того крестным отцом своему сыну Дэннису.

Еще один «выдающийся» персонаж в отечественном шоу-бизнесе — Сергей Перман. Перебравшись из родного Донецка в Киев, он какое-то время был менеджером в ночном клубе «Голливуд», ныне Freedom. Набравшись опыта, музыкальный предприниматель решил, что и сам может возить с гастролями звезд. За несколько лет от работы Пермана пострадали десятки артистов: Лолита, группа «Чай вдвоем», Алена Свиридова, Дима Маликов, Лайма Вайкуле... Но это нисколько не смутило Сергея. Он не поспешил покинуть этот бизнес, а, наоборот, устроился к Ани Лорак. Правда, какую именно должность в ее коллективе занимает г-н Перман, тайна за семью печатями. «Он всегда появляется там, где его не ждут», — шутят в тусовке.

Алексей Залевский винит только себя

Украинские селебритиз соглашаются, что кидалы подстерегают на каждом шагу. Но вот истории у всех разного калибра — кого-то всего лишь нажучили на мелочах, а кто-то попадал на крупненькие суммы. Дизайнер Анна Бабенко поведала нам, как прокололась и получила науку: «За 13 лет моей деятельности чего только не было! Больше всего неприятностей было в самом начале карьеры. Была у меня одна клиентка, кажется в 97 году, она постоянно покупала много вещей. И вот однажды приходит забирать заказ и говорит, что купила босоножки в соседнем магазине, и не хватает денег со мной расплатиться, уверяет, что сейчас с водителем пришлет недостающую сумму. Ну я, конечно, отдаю ей вещь. А человек пропадает и все. Прошло года полтора, и в разговоре с коллегами я узнала, что она уехала из страны и многим оставила подобные долги. С тех пор у меня все строго и четко. Во-первых, обязательная 50-процентная предоплата, так как любая работа

Известно нам имя и еще одного шарлатана — это Сергей Лавров. Он «устроил» Софию Ротару на дорогой корпоратив, за который народная артистка должна была получить 60 тыс евро. Был заключен контракт, который она не смогла вовремя расторгнуть: певица была вынуждена отработать за букет цветов.

на заказ требует определенного труда. Во-вторых, без денег вещи могут забрать мои близкие подруги, а все остальные — даже не обсуждается. На уговоры отныне не поддаюсь». Коллега Анны, Алексей Залевский, винит в доверчивости исключительно себя: «Если так произошло, виноват я сам, значит, в будущем стану более внимательным и осторожным». А маститый продюсер Юрий Никитин, под чьим крылом курлычут Верка Сердючка и Ирина Билык, уверил в чем-то неправдоподобном: его самого и команду еще никто крупномасштабно не обводил вокруг пальца! «Правда, могут кинуть и на гостиницу, и на райдер», — признался нам Юрий.

А мастер собирать у себя друзей Ян Табачник на своей шкуре многое испытал. «Кидалы были еще в советское время, поэтому так ценилось доброе имя администратора, — рассказывает Ян Петрович. — А когда плеяда порядочных менеджеров и администраторов ушла, кидать стали сплошь и рядом. Меня обманывали и в Америке, и в Австралии. Самое неприятное — выходцы из нашей страны. Самое главное, чтобы была законодательная база, которая сможет наказать за несоблюдение контракта как организатора, так и продюсера, и артиста. Если артисты вынесут «по-белому» все отношения со своими менеджерами и в нашей стране наконец-то заработает и соответствующий закон, то можно будет полностью избежать кидалова».



