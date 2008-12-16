Бьянка сменила Мадонну (ФОТО)

На днях необычный рекламный ролик с Бьянкой в главной роли будет запущен в эфир сразу в двенадцати странах мира, среди которых не только СНГ, но и Сирия, Египет, Турция, Саудовская Аравия, Португалия и Польша. Певица распустит свои шикарные волосы не только на телевидении, но и на страницах глянцевых журналов и бигбордах. Съёмки ролика проходили в Стамбуле. В качестве режиссёра выступил Малик Саид. Именно он снял группе «Black Eyed Peas» клип на популярную песню «My Hamps!». Саид был поражён естественностью, органикой и талантом Бьянки настолько, что предложил ей снять клип на её новую песню «Мулен Руж». Но поскольку у певицы уже есть свои договорённости на следующий клип, то сотрудничество с Саидом вполне вероятно состоится для нового альбома Бьянки. Она собирается выпустить следующий альбом в странах, где будет транслироваться её реклама, - в Турции, Польше и Португалии.