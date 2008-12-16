Зеленский пригласил к себе неразговорчивую звезду Киркорова (ФОТО)

Филипп Киркоров, который в числе первых выступал на главной сцене страны, пришёл очень красивым, с выровненными волосами, заметно было, что на нём одет парик. Бывший муж Аллы Борисовны сменил за время концерта два образа и выходил из гримёрку только перед самым выступлением. Хоть Киркоров и не соизволил пообщаться, со сцены он всех уверял, что находится в хорошем расположении духа. Экс-«ВИА Гра» Вера Брежнева сделала вид, что она спешит на какие-то съёмки и попозировала только, чтобы польстить своему самолюбию, купаясь в лучах славы. К разговору звёзды не были готовы, потому просто убегали со сены прямо в свои гримёрочные апартаменты. Лишь братья Кристовские остановились показать своё умение играть на гитарах. К слову, один из музыкантов представил в Киеве вчера свой сольный проект. Правда, в Москве он его представил уже очень давно. Ещё одна «сладкая» парочка группа «Пара нормальные» не успели набраться звёздного пафоса и любезно попозировали как на школьном выпускном для фото на память. Ребята просто ещё не успели «зазвездиться» до такой степени, чтобы убегать от папарацци. Потап и Настя, уставшие от преследований прессы, исполнили свою знаменитую «На раёне», и удалились из концертного зала.