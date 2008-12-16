Михаил Поплавский откроет свою «Фабрику звезд»!

Еще бы! Ведь большинство участников популярной программы – это студенты его университета. И не секрет, что желающих поучаствовать в популярном шоу среди них растет ежедневно в геометрической прогрессии. Как никак, но в таланте украинцам не откажешь! Вот и решил проницательный Михаил Поплавский создать собственную «фабрику» и ковать кадры для отечественного музыкального олимпа. Новый проект будет иметь поэтапную конкурсную программу, которая объединит в себе не только студентов творческих факультетов, но и IT-технологий, юридического и других, которые будут помогать в организации и работе проекта. Шоу будет основано на обучающей программе вуза, но с получением результата в максимально сжатые сроки. Таким образом, каждые 3-и месяца состав участников программы будет меняться. А желающие попробовать свою «звездность» на прочность смогут попытать и свое счастье, не зависимо от специальности, предварительно пройдя отбор. Планируется и телевизионная версия проекта. Обучать студентов актерскому мастерству, вокалу, танцам будут народные артисты Украины и представители шоу-бизнеса, большинство из которых – преподаватели университета. Возможно, тренером по танцам будет Владислав Яма, являющийся на данный момент аспирантом университета. Проект стартует с нового года. Также вскоре будет сдано в эксплуатацию новое здание университета с огромным концертным залом и новое общежитие европейского класса, которые и станут съемочной площадкой для будущих звезд.