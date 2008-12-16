Яну Клочкову еле заставили плавать с дельфинами (ФОТОрепортаж)

Молодую маму и певицу Евгению Власову очень заинтересовали гастроли дельфинов и морских котиков. Она в числе первых пришла на открытие дельфинария, прихватив с собой свою маленькую дочь. Мама старалась угодить ребёнку по-всякому, даже приняла участие в аукционе, где в качестве лота выставили рисунок в стиле абстракционизм, нарисованный двумя дельфинами. Но Женя, к сожалению, так и не дошла до конца аукционного сражения, потому творческую работу от милых животных удалось приобрести другому человеку. Телеведущий Игорь Пелых также пришёл вместе с сыном посмотреть на акробатические номера от цирка «Кобзов» и на виртуозные движения дельфинов. Пелых, чтобы не скучать нашёл себе компанию в лице телеведущей Марички Падалко и её дочери. Ещё одна телеведущая Даша Малахова также пришла со своим ребёнком. Немного странно, но пришла и уже известная звезда Алина Гросу, только она пришла с мамой, несмотря на свой уже далеко не юный возраст. Кстати, Алину в последнее время преследует маньяк, потому она придерживается всех мер предосторожности. Пловец Олег Лисогор никак не мог найти себе занятия, потому половину мероприятия пытался кому-то дозвониться, лишь спустя время Лисогор наконец-то присел сзади Алексея Дивеева-Церковного, который тоже почему-то пришёл без своего ребёнка, возможно потому что его у него нет…всё тусовки, да тусовки… А вот Яне Клочковой и молодому папаше Андрею Джеджуле пришлось поработать в этот вечер. Джеджула вновь показал себя в привычной ему роли тамады, а Яна Клочкова прыгнула в бассейн и немного поплавала с дельфинами. По словам Яны, её еле уговорили на такой поступок, она долго отнекивалась, но всё же решила, что стоит показать свои умения. Клочкова не смогла окончательно себя пересилить, и при каждой возможности старалась покинуть бассейн, а Джеджула убалтывал её остаться ещё чуть-чуть. Когда же спортсменка наконец-то выплыла, ведущий, чтобы сгладить обстановку рассказал, что вода безумно холодная и Яну можно понять.