Винницкая привезла подарки в детский дом (ФОТО)

Певица давно планировала эту поездку, и свободное время появилось в аккурат к Дню благотворительности в Украине, который отмечается 14 декабря. Алена наслышана, что в этом детском доме много способных детей, которые занимаются творчеством, активно участвуя в различных конкурсах. Исполнительница бережно относится к подобным начинаниям. А с прошлого года она поддерживает всеукраинский благотворительный фестиваль «Талантливые дети Украины», участниками которого выступают дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети из неблагополучных и неполных семей. Певица не раз встречалась с участниками вне конкурса, чтобы поделиться с детьми секретами успеха. Дети подготовили для гостьи насыщенную развлекательную программу – от театральных постановок и песен до современных танцев. Вечер прошел весело, в теплой открытой атмосфере. После чего Винницкая ответила на вопросы детей о том, как добиться успеха и в конце добавила: «Главное – это постоянно работать ради своей цели, не останавливаться на достигнутом, чем бы вы не занимались». В завершении вечера Алена Винницкая подарила одному из маленьких жителей детского дома беспроводной микрофон. Герасименко Женя, неоднократно становился победителем театральных конкурсов среди детей младшего школьного возраста, последний из которых «Талантливые дети Украины». Роль Голохвастова в мини-постановке «За двумя зайцами» в его исполнении стоит всяческих похвал. «У Жени действительно очень яркая мимика и живая жестикуляция. Это необходимо развивать, это очень важно для театра, общения со зрителем. Руки свободные от микрофона способны творить чудеса», - рассказала Алёна. Певица договорилась с Женей, что микрофоном будут пользоваться все ребята детского дома.