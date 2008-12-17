Маше Фокиной подбросили собаку древнейшей породы стоимостью $ 1500 (ФОТО)

На гримерном столике перед зеркалом чинно восседало миниатюрное чудо – песик породы Китайская хохлатая. Маша была не на шутку удивлена и подумала, что в гримерку собачка забежала чисто случайно. Но, взяв его на руки, она заметила ошейник с прикрепленной к нему записочкой с признанием в любви. Фокина была до того растрогана подарком, что решилась взять его на воспитание. Необычный друг получил имя – Мафик, и теперь он живет вместе с Машей. Китайская хохлатая собачка – одно из самых удивительных и загадочных созданий. Достоверной версии о его происхождении не существует. Известно лишь то, что порода является очень древней. Также существует легенда, что собачку нельзя оставлять без хозяина, ведь она может плакать настоящими слезами и вообще умереть от тоски. Возможно, это миф, но Маша действительно не разлучается с Мафиком ни на секунду!