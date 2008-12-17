Кристина Орбакайте и Гоша Куценко ударились в детство (ФОТО)

17 декабря 2008, 12:18

В Киеве состоялась премьера замечательной комедии «Любовь-морковь-2» с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко в главных ролях.

Киевская премьера состоялась раньше, нежели в Москве. Исполнительница главной женской роли Кристина Орбакайте лично приехала в столицу, чтобы рассказать о своих впечатлениях от съёмок в фильме. Вместе с ней, к сожалению, не приехал Гоша Куценко, зато Кристину сопровождал её муж. Также приехала на презентацию фильма певица, а теперь и актриса Ольга Орлова. Бывшая участница известной группы «Блестящие» оставалась в тени на фоне Кристины Орбакайте. Во-первых, у журналистов и вопросов больше было к главной героине, и у Орловой всего лишь роль подружки. Возможно, потому Оля сидела и внимательно рассматривала свой маникюр, пока «чучело» Орбакайте только и успевала отвечать на уйму вопросов. Естественно, вопросов просто не могло не возникать. Если в первом фильме Кристине пришлось перевоплотиться в мужчину, то во второй части комедии её героиня стала ребёнком. На пару с ней впал в детство и Гоша Куценко. На протяжении всей картины актёры умело валяют дурака и совершают немало поистине детских оплошностей, которые потом приходится исправлять их «родителям». Ольге Орловой досталась более нормальная роль, она играла одну из подружек главной героини, которая любит сплетничать и ходить по модным магазинам. Как призналась Орлова, её мечтой остаётся сыграть такую роль, чтобы её никто не узнал. Оля жаждет ощутить на себе невообразимый грим, в котором она сама себя в зеркале не узнает. Кристина о таком не грезит, ведь если ей дадут такую роль, то о чём она потом будет мечтать. После пресс-конференции Кристина немного передохнула в кафе кинотеатра, а в это время, на премьеру начали собираться украинские знаменитости. Поглядеть новую комедию пришёл актёр Илья Ноябрёв, певец Василий Лазарович, ресторатор Маргарита Сичкарь, актриса Ольга Сумская, а также певица Арина Домски. Певец Александр Пономарёв со своей женой также пришли посмеяться от души. Девичья группа «Милос» всегда посещает подобные мероприятия, вчерашний вечер не стал исключением. Угощали гостей праздничным новогодним фуршетом, состоящим из мандарин, бананов и клубники. Специально для любителей сладкого стоял шоколадный фонтан, а для любителей рассказывать стихи – сидел Дед Мороз под ёлкой, который дарил всем подарки.

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