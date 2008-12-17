Певице Галине пришлось петь под караоке (ФОТО)

Специально для своей малышки и ее маленьких гостей Галя устроила в детском ресторане самый настоящий праздник. В украшенном сотнями разноцветных надувных шаров заведении детвору ждал не только праздничный банкет с великолепным тортом, но и многочисленные конкурсы, викторины, клоуны и самая настоящая цирковая программа с животными среди которых утки и голуби, собачки и пауки, питон и настоящий крокодил. Цветами и подарками в этот день маленькую именинницу Софийку просто завалили. Дедушка Витя с бабушкой Галей маленькой Софийке подарили золотой крестик с бриллиантами. А еще девочке подарили парту, карусель и санки, несколько кукол, читающих стихи и говорящих скороговорки, кучу мягких игрушек, так же гардероб юной модницы пополнился несколькими роскошными платьями от «Блюмарин» и «Диор». Взрослые же собрались по случаю вечером в модном киевском караоке-баре. Гости до самого утра пели песни, танцевали, веселились. Специально для собравшихся Галлина исполнила две новые песни «10 лет» и «Формула любви», которые только что привезли со студии Дмитрия Климашенко. Сейчас Галя записывает свой новый альбом именно на его студии. Поздравить с именинницей молодую мамочку пришли ее многочисленные друзья, среди которых были замечены известная продюсер Валентина Басовская, директор конкурса «Мисс Украина-Вселенная» Анна Филимонова и именитый скульптор Олег Пинчук с женой Лилей. Кстати с Пинчуками Галлину связывает не только давняя дружба, они являются соседями по подъезду.