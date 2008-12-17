Хефнер и Ольховская воссоединились на юбилейной обложке Playboy! (ФОТО)

Особенность коллекционного издания состоит в том, что на обложке изображена новая участница группы SMS Ирина Ольховская вместе с самим Хью Хефнером. Всемирно известный Плейбой сделал исключение только для Ирины, и запечатлился с ней на обложке впервые за всю историю существования журнала. Никогда до этого основатель и хозяин империи Playboy не светился на обложке собственного издания! Будучи истинным ценителем женских прелестей, он сразу обратил внимание на Ирину – она его покорила с первой же минуты общения, поэтому он не мог пройти мимо нее и не заметить ее славянскую красоту. На съемку Хеффнер пришел вместе со своим любимым попугаем, с которым Ира также успела подружиться во время своего пребывания в империи Playboy. В остальные съемочные дни для девушек из других стран мира Хью уже не присутствовал, поэтому Ольховская – единственная, кому посчастливилось засветиться на такой по истине уникальной обложке. ФОТО: ИА «Screen Media».